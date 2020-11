One More Thing: Sigue con nosotros el último Apple Event del año minuto a minuto

Durante los últimos meses y a pesar de la pandamiea, Apple ha estado muy activo presentándonos un montón de productos, algunos que esperábamos con ansias. Sin embargo, parece que la compañía de la manzanita aún tiene bajo la manga varios dispositivos con los cuales pretende sorprendernos e innovar el mercado tecnológico en el intento, pero si algo nos queda muy claro es que este año vienen con todo.

En septiembre, los de Cupertino nos mostraron un montón de cosas fabulosas, como la nueva generación del iPad y Apple Watch, y otros servicios como Apple One. Pero en octubre todo se descontroló cuando por fin anunciaron los iPhone 12, con cuatro modelos diferentes que se adaptan a la necesidad de cada uno de los usuarios; ya saben, el Mini y el normal para los simples mortales, o el Pro y Pro Max para los que usan de verdad las cámaras.

Apple trae un evento más para este 2020

Y cuando pensábamos que eso sería lo único que Apple lanzaría este 2020, nos dejaron con la boca abierta cuando el pasado 2 de noviembre anunciaron que armarían otro evento virtual más para cerrar el año. Con el título de One More Thing –la icónica frase con la que Steve Jobs siempre presentaba las sorpresas en las keynotes– la empresa traerá para nosotros otro streaming este 10 de noviembre a las 12 del día hora del centro de México, donde al parecer revelarán más dispositivos.

Quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué más nos mostrarán? Bueno, pues hasta el momento los rumores indican que mostrarán los nuevos modelos de Mac, los cuales ya contarán con el chip de silicio que la empresa de la manzanita desarrolló y que presentaron a mediados de junio. Aunque por ahí también podrían asombrarnos mostrando otras cosas, como los AirPods Studio y en una de esas hasta los AirTags que llevamos años esperando.

Desde temprano y como siempre suelen hacerlo, Apple se volvió tendencia en redes sociales. Ya es costumbre verlos ahí porque siempre le echan muchas ganas a la hora de presentar sus eventos y en esta ocasión no fue la excepción, pues es en Twitter mostraron una animación si le dabas like a los tweet con el #AppleEvent. Y para que no te pierdas nada de lo que mostrarán los de Cupertino, acá te contaremos minuto a minuto todo lo que anuncien.

Tim Cook suelta las sorpresas para la Mac

Como siempre, Tim Cook dio la bienvenida a todos recordándonos los productos que presentaron hace unos cuantos días, como el iPad, Apple Watch y iPhone 12. Pero desde un principio el mero mero de la empresa nos dejó claro que el inicio lo centrarían en su computadora estrella, la Mac.

Con un video donde presentaban a figuras como Pharrell Williams, Childish Gambinoo hasta Lisa Simpson, recordaron la importancia que tiene este dispositivo no solo para trabajar, también para todos aquellos que la utilizan para crear. Y de lleno nos fuimos con las sorpresas con el Apple Silicon, el nuevo chip que desarrollaron específicamente para la Mac, el M1.

El A1 y Mac Os Big Sur

Este chip, según en palabras de los técnicos de Apple, la convertirán en un producto completamente diferente. Lo que comentan es que gracias a esta maravilla, podrás hacer un montón de operaciones en cuestión de segundos, porque es chip es 1.9 más rápido que el que tiene la capacidad de abrir pestañas y navegar en Safari como lo hace el iPhone 12 y las nuevas iPad.

Por si esto no fuera suficiente, también te dará un mejor rendimiento en la batería, gracias a que MacOS Big Sur será el primer sistema operativo en contar con este poderoso chip. Además, un montón de aplicaciones nativas de la compañía como GarageBand, Logic Pro, Final Cut Pro y más serán mucho más veloces y trabajarán en función del M1, que te dejarán hacer miles de cosas en cuestión de segundos.

MacOS Big Sur llegará a las computadoras de Apple este 12 de noviembre.

También puedes leer: IOS 14, MACOS BIG SUR Y SONIDO ENVOLVENTE EN LOS AIRPODS PRO: ESTO FUE TODO LO QUE APPLE ANUNCIÓ EN LA WWDC 2020

Mac Mini

Apple presenta las nuevas MacBook Air

Además, LightRoom y Photoshop también mejorarán. Aunque de igual manera, los desarrolladores podrán utilizar las distintas maravillas con estas nuevas Mac de Apple, gracias a que tendrán chance de sacarle provecho a la hora de llevar a cabo distintos proyectos, desde aquellos que la usan para producir música, editores de video, aquellos que se encargan de crear videojuegos, aplicaciones y más.

Y una vez que nos presentaron lo espectacular que serán los chips y el nuevo sistema operativo que traerán las nuevas computadoras, por fin anunciaron lo que muchos esperaban: las nuevas MacBook Air y MacBook Pro. Primero se fueron con el dispositivo más económico y que normalmente está pensando en estudiantes y aquellos que buscan una máquina para hacer cosas cotidianas, como ver videos y editar textos.

La MacBook Air será 3 veces más rápida que la generación anterior, y Apple dejó muy claro que también será 98% más veloz que las demás computadoras que hay en el mercado. Además de esto, te dará 15 horas de navegación libre por internet, 18 de video y 6 horas más para videollamadas, algo muy necesario en los tiempos que estamos viviendo.

Aunque gracias al chip M1, por primera vez correrá fluidamente y en un tamaño muy pequeño aplicaciones de edición y videojuegos. En realidad, no hay cambios estéticos entre esta computadoras y las anteriores, ya que contará con el mismo Magic Keyboard, Touch ID y la pantalla será de 13 pulgadas. Pero el gran cambio está en el poder que ahora tendrá gracias a la tecnología que Apple implementó.

Macbook Pro llega para cambiar por completo el juego

Después de ella vino la hermana mayor, la MacBook Pro. Antes de comenzar a revelarnos los detalles de este equipo, Apple recordó la importancia de esta computadora –y en específico de este modelo– para los creadores en general, desde aquellos que la usan para editar fotografía hasta grabar cortometrajes o desarrollar apps; y así como las Air, prometen que será mucho más rápida que las generaciones anteriores.

Para que se den una idea, es tres veces más veloz que la competencia y 11 veces más rápida que la generación anterior. Esta MacBook Pro contará con un nuevo ventilador, para esas veces en las que después de mucho tiempo de uso, el equipo se empieza a calentar, y además de todo esto te dará chance de navegar libremente por internet durante 17 horas, así como 20 de video y mejoras significativas en la cámara.

Y como esta es una MacBook Pro, por supuesto que llega con otras mejoras, pues ahora cuenta con micrófono con calidad de estudio para que te escuches claramente. Apple dejó muy claro que esta es la herramienta ideal para todos aquellos que les gusta crear, desde música, hasta fotografía, edición de video, desarrollar juegos, diseño gráfico, y desean tener todas las herramientas en un diseño sumamente compacto.