¡Estos son todos los videojuegos que anunció Pokémon por sus 25 años!

Aunque no lo parezca, en 2021 se cumplen 25 años desde que Pokémon llegó a nuestras vidas. En 1996 se lanzó el primer videojuego para Nintendo y a partir de ese momento se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial, pero más tarde, Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander y más llegaron a la pantalla chica en forma de anime y después de eso, todos estos personajazos pasaron a formar parte de la cultura pop.

Claro que un aniversario tan importante no podía pasar desapercibido, es por eso que en estos primeros meses del año han anunciado varias cosas para festejar. En un principio revelaron que Katy Perry aparecería en una versión especial del trading card, aunque hace hace unas semanas también confirmaron que este 27 de enero, el rapero Post Malone dará un concierto virtual y hasta lanzó un cover a “Only Wanna Be With You” de Hootie & the Blowfish.

Pokémon celebra su aniversario con muchos videojuegos

Pero eso no fue todo, porque este 26 de febrero a través de un evento virtual, Pokémon anunció un montón de videojuegos que llegarán en los próximos meses. Antes de entrar de lleno con las revelaciones más grandes, confirmaron que está en producción la secuela de Detective Pikachu, además nos recordaron que el 30 de abril estará disponible la nueva versión de un título que amábamos jugar en el Nintendo 64: Pokémon Snap.

Después de esto y tras un video conmemorando los 25 años de esta franquicia, arrancaron de lleno con los juegos. Para que se vayan frotando las manos, revelaron que Pokémon Perla y Diamante tendrán un remake, el cuál llegará a Nintendo Switch a finales de 2021. Sin embargo, lo más importante de todo es que revelaron un proyecto completamente nuevo y que seguramente los fans de hueso colorado amarán por completo.

El nombre de este nuevo videojuego es Leyendas Pokémon: Arceus, y estas será una entrega que llevará más allá la fórmula ya conocida de la franquicia. Con un mundo libre para explorar, cámara en tercera persona, captura con apuntado y sin necesidad de entablar combate, nuevos controles y más. Está ambientado en el Sinnoh, mucho antes de los acontecimientos de Diamante y Perla, así que es probable que tenga referencias al pasado.

Este título se lanzará mundialmente a principios de 2022 para Nintendo Switch. Pero si ustedes quieren ver los gameplays y más detalles sobre cada juego, a continuación les dejamos el video con el evento completito de Pokémon: