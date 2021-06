¡Ponle Play! Así puedes registrarte en el ‘E3 2021’ para seguirlo online

¡No sueltes los controles! El ‘Electronic Entertainment Expo’, mejor conocido como el ‘E3 2021’, está a la vuelta de la esquina y luego de la espera y tantos cambios obligados por la pandemia, el evento más importante de ‘Entertainment Software Association’ (ESA), llega más inclusivo que nunca. Pues la edición de este año, será completamente digital, lo que significa que millones de gamers podrán registrarse totalmente gratis, vivirlo de primera mano, enterándose de información exclusiva sin que nadie se los cuente y encender juntos las consolas hasta que los pulgares aguanten.

Tener la posibilidad de que los jugadores tomen filas en este evento hecho por y para apasionados de los videojuegos, revoluciona el mundo de los gráficos y las novedades sobre los mismos. Haciéndolo mucho más didáctico, interactivo, emocionante y hasta cierto punto, presiona a los desarrolladores obligándolos a crear presentaciones mucho más impresionantes y la creación de títulos cada vez más originales.

El presidente y director ejecutivo de la ESA, Stanley Pierre-Louis, no pudo ocultar su entusiasmo por el estreno de la edición 2021 de la ‘Electronic Entertainment Expo’ en este nuevo formato para mostrar lo “mejor que la industria de los videojuegos tiene para ofrecer mientras une al mundo a través de los juegos”. “Estamos convirtiendo el ‘E3’ 2021 en un evento más inclusivo, pero aún buscaremos entusiasmar a los fanáticos con revelaciones importantes y oportunidades de información privilegiada que hagan de este evento el escenario central indispensable para los videojuegos”.

Cómo registrarse gratis

Desde hace tiempo que los videojuegos pasaron de ser totalmente visuales a sensoriales, por lo que seguir en vivo las mejores presentaciones del ‘E3 2021’, que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio, en modalidad solitario o multijugador, definitivamente encenderá tus sentidos. Sobre todo, cuando no tendrás que pagar ni un centavo, con la comodidad de seguirlo donde quiera que te encuentres.

Lo mejor, es que la expo de este año será un parte aguas en el destino de las próximas ediciones. Ya que, dependiendo de los resultados de audiencia que se consigan este año, marcará el rumbo en el que se organizará la ‘E3 2022’ y los eventos posteriores. Lo primero que tienes que hacer para registrarte en el ‘E3 2021’, es ingresar a la página web oficial de la ‘Electronic Entertainment Expo’. En la esquina superior derecha selecciona ‘Tipo de Asistente’ y presionar en la sección de ‘Fan’ para ingresar como asistente virtual de la industria.

Una vez que lo hagas, ‘ESA’ te solicitará varios datos, como nombre completo; ciudad y estado en el que vives; código postal; país; correo electrónico y fecha de nacimiento. Además de crear un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. No se te olvide aceptar los ‘Términos de Servicio y el Código de Conducta’. Cuando completes todos los campos, tu registro estará hecho y recibirás un correo electrónico en el que se confirma. Ahora sólo tendrás que esperar a que inicie ‘E3 2021’ para disfrutar el evento.

Lo imperdible del ‘E3 2021’

Como cada año, las firmas más importantes de la industria de los videojuegos, son las primeras en apuntarse al E3. La ESA ya ha confirmado que ‘Nintendo’, ‘Xbox’; ‘Capcom’; ‘Konami’; ‘Ubisoft’; ‘Take-Two Interactive’; ‘Warner Bros’; ‘Games’ y ‘Koch Media’, presentarán nuevos productos y juegos en la exposición. Aunque a unos días de que arranque la expo, muy pocas empresas han revelado los detalles de los títulos de estreno.

‘Nintendo’, nos ha coqueteado con la idea de que el programa tan solo durará “unos 40 minutos”, repletos de “información exclusiva” de juegos de Switch, para después dar paso a tres horas repletas dedicadas a ‘Nintendo Treehouse: Live’. Además de que la tendencia de la firma nipona seguirá basada en la Realidad Virtual. Pero, toda vía no podemos cantar victoria o tocar las fanfarrias.

Lo único que hemos sabido de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, es un escueto discurso por parte de Eiji Aonuma en febrero del año pasado. Desde entonces, Nintendo sigue totalmente hermético al respecto, mostrándose reacio a mostrar avances o imágenes exclusivas, que nos hagan creer que la nueva secuela no está guardada en el último cajón del olvido.

Mantengamos los dedos cruzados para que la ‘E3 2021’, sea el mejor lugar para su presentación. Lo que sí es un hecho, es que los nipones aprovecharán el evento para lanzar el tan esperado remake de The Legend of Zelda: Skyward Sword’ en HD con gráficos mejorados después del mal sabor de boca que el videojuego dejó en los usuarios de Switch.

Ubisoft en el ‘E3 2021’

Por otra parte, no es ningún secreto que ‘Ubisoft’ suele eliminar cualquier cara larga en el ‘E3’, con presentaciones entusiastas, entretenidas y hasta con números musicales en directo. Pues bien, la edición 2021 no se quedará atrás. Por el contrario, aprovechará que el evento es totalmente en vivo para llamar la atención de propios y extraños.

Después de la presentación del gameplay, títulos como ‘Far Cry 6’, ‘Rainbow Six Quarantine’ y ‘Roller Champions’ se muestran como los grandes protagonistas del evento. Aunque la firma de videojuegos francesa, todavía guarda un as bajo la manga. Los primeros avances del ‘Just Dance 2022’, que seguramente llegarán de la mano con un número musical en vivo y en directo, con los mejores coreografías de la plataforma.

Calendario

Aunque a pesar de la discreción de ultratumba, el calendario habla por sí solo. Cabe señalar que todas las conferencias comienzan al medio día, horario local. De tal manera que para la inauguración, el 12 de junio está planeado que Ubisoft y Gearbox, arranquen con todo. El 13 de junio, será la jornada más larga con las conferencias de ‘Microsoft’ + ‘Bethesda’, ‘Square Enix y Warner Bros, Back4Blood y el PC Gaming Show. Mientras que el 14, se presentan ‘Take Two’ y ‘Capcom’, en tanto que, para cerrar con broche de oro el ‘E3 2021’, el 15 de junio será el turno de ‘Nintendo’ y ‘Bandai Namco’.