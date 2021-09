La NFL es una de las organizaciones que año con año nos sorprende, no sólo dentro del emparrillado. El videojuego Madden estrenó el 20 de agosto la edición 2022 y en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de probar todas y cada una de las características disponibles.

Para los que son aficionados regulares a los videojuegos de la NFL, se encontrarán con una edición completamente diferente a la última entrega, pues aspectos de la jugabilidad y los modos de juego tuvieron mejoras en todo sentido para que la experiencia sea favorable desde el primer partido.

Si no eres un fanático de la saga Madden, no te preocupes, no es necesario ser un aficionado de hueso colorado o un diehard fan, pues es tan sencillo que cualquiera puede ser una estrella en el videojuego, lo que facilita la experiencia de los que están probando nuevos juegos para sus consolas, así que, les recomendamos comprar Madden 22, pues es una opción de la que no se arrepentirán.

Ya sea que seas un ermitaño -como un servidor, razón por la que se puede subir de peso en la cuarentena y gracias a una recomendación que hicimos hace unos cuantos meses sobre videojuegos- y prefieras disfrutar de los modos de juego clásicos en los que seleccionas una franquicia para arrancar una especie de temporada o si eres más de jugar en línea y crear tu equipo de ensueño, Madden 22 funciona para ambos tipos de jugadores porque es genial en todas sus diferentes maneras de jugar.

¿Qué nuevas características tiene el Madden 22?

Modo Franquicia

Si no estás familiarizado con este modo de juego, es hacer una carrera como propietario de la franquicia. Te tendrás que encargar de salarios, precios en tu estadio y fungirás como entrenador en jefe. Deberás de estar con tu equipo en la preparación de la temporada y durante muchos años con el equipo que desees.

En este Madden 22, los desarrolladores escucharon a los jugadores del modo franquicia y tienen varias buenas noticias para nosotros: Un mejor manejo del staff de coacheo, un sistema de habilidades y una comprensión semanal de estrategias que te ayudarán a lucir mejor al jugar en el emparrillado.

Otro de los aspectos que vuelven al juego, es el scouting de jugadores jóvenes, como en ediciones de hace algunos años, puedes seguir a las siguientes estrellas de tu equipo para que cuando llegue el Draft en tu temporada, puedas elegir al mejor disponible para ti.

Dinámica de día de partido

Cuando EA Sports y Madden anunciaron estas 3 características, los aficionados no sabíamos qué esperar y lo que nos encontramos ya probando el videojuego fue algo espectacular y que ayuda mucho cuando tienes una buena racha (los gamers saben que las rachas son como en Las Vegas, no puedes dejar de jugar si tienes una).

Puedes tener ventaja de jugar como local y esto aplica para todos los equipos, pues cada uno tiene su propia afición. Agregaron un medidor de momentum y algunos otros aspectos desbloqueables que ayudan a los jugadores con sus atributos.

Estos atributos se viven mejor cuando la atmósfera del partido, que también es nueva adición para el Madden 22, afectan al juego. Nuevas animaciones de los fans y un audio remasterizado que te transporta como si tu fueras Saquon Barkley (ustedes disculpen, pero fue al equipo que elegí) o Daniel Jones en los momentos de más presión cuando te toca elegir jugadas, haces un TD o te interceptan en zona roja.

¿Qué mejoraron del Madden 22 en jugabilidad?

Cada año -y no vamos a negarlo- Madden nos sorprende con nuevas experiencias que dan una mejor jugabilidad, la edición 22 no es la excepción. Notamos más la mejora cuando lanzas el pase a uno de los receptores porque tiene un nuevo sistema con mejoras que ayudan en las atrapadas cerca de la línea lateral, eso ayuda mucho en los momentos decisivos del partido.

Otro de las cosas que pudimos notar fue el tackleo y es que mejoraron el sistema para hacerlas más reales y dentro del juego, ya no nos fue tan fácil capturar al QB como en otras ediciones en las que usábamos un ala defensiva para quitarnos fácilmente al lindero y a hacer la captura -es algo que un servidor hizo por muchas ediciones de Madden- y no es queja, todo lo contrario. El elevar el nivel de la inteligencia artificial para hacer más entretenido el videojuego.

Nuevo modo de juego

“Face the Franchise” es el nombre de este nuevo modo de juego y para los que estén familiarizados con FIFA o PES, esta será el equivalente a “El Trayecto” y “Ser Leyenda”, respectivamente. Aquí comenzará una carrera propia hasta llegar a la cima, así que a prepárate demasiado porque no es sencillo el camino al Hall of Fame.

Nuestro veredicto sobre Madden 22

En Sopitas.com somos amantes de los deportes y al probar Madden 22 nos hizo añorar esas tardes de amigos en los que la reta no podía faltar. La facilidad de conectarnos con otras personas es un punto a favor, tenemos que decir que es uno de los videojuegos que vale la pena tener en el repertorio y ya sea que lo juegues en solitario o acompañado, siempre será una buena opción para sacarte de la rutina de los shooters y rpg´s.

Aunque nuestro modo de juego favorito, sin duda fue The Yard. Una especie de tochito y versión steet del futbol americano. Algo que nos remonta a aquellos domingos en los que ibamos a la campo para jugar con los amigos