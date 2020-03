Acá nuestros 10 videojuegos de deportes favoritos para superar la cuarentena

Una a una, las ligas y competiciones deportivas más emocionantes del mundo nos fueron dejando por culpa del coronavirus. Incluso los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospusieron a causa de la pandemia. Por fortuna, los amantes del deporte tenemos una gran alternativa para sobrevivir a la cuarentena: los videojuegos de deportes.

Ohh sí, existe una gran variedad de títulos que nos permiten vivir emociones muy cercanas a las que nos provocan cada fin de semana los mejores deportes a nivel mundial y nos permitimos enlistar algunos de nuestros favoritos para que no dudes en jugarlos mientras esperas en casa el regreso de la actividad deportiva.

No enumeramos los videojuegos de deportes porque el orden para definir a los mejores lo pones tú. Además, si sientes que faltó alguno por ahí, ya sabes, tienes la caja de comentarios para sugerirlo.

FIFA 20:

Imposible no jugar el FIFA 20 mientras el futbol regresa a la actividad con normalidad. Es tal vez el videojuego más completo para los amantes del futbol porque además de llevarte la emoción de las mejores ligas y competiciones del mundo, como la Champions, la Libertadores, la Premier, la Bundesliga, La Liga española y más, puedes vivir encuentros emocionantes en las calles con su modo VOLTA, o armar un equipo inigualable con las estrellas del Ultimate Team.

NBA 2K20:

Si quieres controlar a las mejores superestrellas de la NBA en lo que regresa la emoción a las duelas o vivir el baloncesto más puro que se juega en los barrios de Estados Unidos, NBA 2K20 es la mejor alternativa para hacerlo desde la comodidad de tu casa.

F1 2019:

¿Fanático de las carreras? La Fórmula 1 se vio fuertemente afectada por el coronavirus y va a ser un enorme desafío que todo regrese a la normalidad para esta industria. Pero no tienes porqué dejar de disfrutar el sonido de los motores mientras eso sucede con este título que te permite vivir toda la emoción de un Gran Premio desde el volante de las mejores escuderías.

MLB The Show 20:

De no ser por el COVID-19, esta misma semana habría arrancado la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Pero tranquilo, te garantizamos que con MLB The Show 20 sentirás que estás viviendo un auténtico partido de tu equipo favorito porque los creadores se rifaron con el realismo. Por el momento solo está disponible para PlayStation 4, pero a partir del próximo año podrán disfrutarlo también los usuarios de Xbox y Nintendo.

MADDEN NFL 20:

Por el momento, la NFL solo se ha visto afectada por el coronavirus en lo relativo al Draft 2020. Sin embargo, los meses sin futbol americano suelen ser eternos para todos los que amamos este deporte y lo serán aún más en cuarentena. Así que resulta una maravillosa idea pasar horas disputando partidos entre los mejores equipos, llevando a tu propio QB desde el mundo colegial hasta lo más alto de la liga en el Modo Carrera, o reunir en un mismo equipo a los mejores jugadores del presente y del pasado con su Ultímate Team.

PES 2020:

En pleno año de su 25 aniversario, es impensable tener en casa una PlayStation 4 o un Xbox One y no regalarle unas horas al eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Con este videojuego no se te hará tan larga la espera para volver a ver a las figuras del futbol en la cancha porque este simulador recrea sus movimientos y jugadas magistralmente.

WWE 2K20:

El espectáculo de la WWE también tiene su propio simulador para PlayStation 4, Xbox One y PC, por lo que es una de las mejores opciones ahora que te esperan largas horas en casa. Recrea batallas épicas sobre el cuadrilátero con su espectacular roster de luchadores masculinos o femeninos (tanto del momento como leyendas del ayer) o bien disfruta de su modalidad SuperCard.

UFC 3:

Si eres más fan de la UFC que de la WWE, no puedes dejar pasar la cuarentena sin poner en práctica tus mejores golpes y patadas para demostrar que eres el máximo peleador de artes marciales mixtas y tomar decisiones para que tu peleador se convierta en el más grande. Como plus, la banda sonora de este título es memorable.

Mario & Sonic At The Olimpyc Games:

Como dijimos al principio, Tokio 2020 es otra víctima del coronavirus. Pero qué mejor forma de olvidarnos de ese trago amargo para el deporte que disputando 21 disciplinas olímpicas oficiales en compañía de los que quizá siguen siendo los dos personajes más queridos de los videojuegos (junto a todos sus amigos). No dudes en disfrutarlo si tienes tu Nintendo Switch.

Descenders

Cerramos este listado de videojuegos de deportes con una apuesta fuerte. Descenders es un título diseñado para experimentar toda la adrenalina del ciclismo de montaña con rápidos descensos en terrenos bien diseñados donde los errores se pagan caro.