Días complicados para las inversiones digitales. Si tienen criptomonedas seguro saben de qué estamos hablando y es que en las últimas semanas la cosa se ha puesto color de hormiga. Un reciente desplome histórico en el precio de Bitcoin puso al internet de cabeza y de paso, poseídos por el espíritu de Maude Flanders, nos preguntamos: “¿alguien quiere pensar en El Salvador?”

Y es que el país centroamericano tiene todos los huevos —o una gran parte de ellos— en la canasta de Bitcoin.

Bitcoin City // Foto: Nayib Bukele

Al momento de escribir esta historia, la criptomoneda más reconocida está en un precio de 20 mil 600 dólares. Sí, sigue siendo una lanota… pero si consideran que finales del año pasado rasguñaba los 67 mil dólares, eso equivale a una pérdida de más del 70% de su valor.

Esos números rojos pareciera que han golpeado duro al país centroamericano.

De acuerdo con El Salvador Tracker, una plataforma que monitorea cuántas Bitcoin tienen nuestros compadres blanquiazules, el gobierno salvadoreño ha comprado 2,301 Bitcoin a un precio promedio de 44 mil 189 dólares cada una. Esa es una inversión total —aproximada— de 101 millones 678 mil dólares.

Con los precios actuales, el portafolio de El Salvador está en números extremadamente rojos pues han perdido más de 53 millones de dólares. Sí, con los desplomes recientes de Bitcoin se ha desaparecido más de la mitad de su inversión.

¿Qué dice el gobierno de El Salvador?

El gobierno de El Salvador parece mostrar un rostro más tranquilo de lo que se ve a distancia.

Alejandro Zelaya, el ministro de Finanzas, minimizó los dramas recientes en una conferencia de prensa. Comentó que, como no han vendido las Bitcoin, no se han registrado las pérdidas en la caja gubernamental. “Lo he dicho reiteradamente: una supuesta pérdida de 40 millones de dólares no se ha dado porque no hemos vendido las monedas”, señaló el funcionario.

Las cifras de 40 millones de dólares eran de antes del fin de semana, previas a otra caída de la criptomoneda.

Foto: Nayib Bukele en Twitter

“Hay una clara crítica al bitcoin como tal, no a la estrategia de El Salvador. El Salvador es lo que menos les interesa, a ellos no les interesa lo que suceda con nuestra economía, no les interesa lo que suceda con nuestra gente, lo que sucede con la inflación”, dijo el ministro.

También comentó que las posibles pérdidas de millones de dólares significaban menos del 0.5% del presupuesto.

El polémico presidente de El Salvador, contrario a su tradición, no ha comentado mucho. Sin embargo, en su cuenta de Twitter se aventó un pequeño chiste… creo. Nayib Bukele dijo que estaban meditando comprar más Bitcoin, aprovechando que están en un precio bastante accesible, una movida conocida en el mundo digital como “Buy the Dip”.