Lo que necesitas saber: El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con una gran cantidad de museos memorables que invitan a darse una vuelta por sus salas de exposición.

De vez en cuando tenemos algo de tiempo libre. Si no sabemos qué hacer con él, no hay nada mejor que visitar esos lugares de la ciudad que todavía no conocemos. En la capital tenemos lugares históricos, parques, plazas y monumentos y no nos faltan los museos. Muy cerca del Zócalo capitalino hay muchas opciones de estos últimos. Aquí tenemos 10 museos imperdibles del Centro Histórico de la CDMX.

En el Centro Histórico de la CDMX hay museos para todos los gustos./Imagen Mi Museo Indígena Facebook

Entre los museos del área del centro, tenemos muy presentes el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo del Templo Mayor o el Museo Nacional de Arte (MUNAL). En esta lista les dejamos algunos que también resultan conocidos y otros que no lo son tanto, pero no hay duda de que en cada uno de los museos de la CDMX vamos a encontrar algunas colecciones que resultan interesantes y debemos conocer.

Vale la pena aprovechar nuestro tiempo libre en cualquiera de estos museos./Imagen MUMEDI Instagram

Aprovechemos el fin de semana. Los museos de la ciudad no resultan caros y muchos ofrecen entrada libre. Y no hay que olvidar que todos tienen algún descuento para los niños, adultos mayores, estudiantes y maestros. Lo más importante es que con cada visita vamos a saber más sobre el arte, la cultura, la historia y la ciencia de México y de todo el mundo.

10 museos imperdibles del Centro Histórico de la CDMX

La mayoría de estos museos se alojan en edificios históricos que son patrimonio cultural de la ciudad. Estos sitios hacen de nuestro paseo todo un deleite. Cada quién tendrá su museo favorito y la propuesta cultural del Centro Histórico es muy grande.

Museo de Arte Popular

Este museo está dedicado a difundir el trabajo de los artesanos de todo el país. El MAP abrió sus puertas en 2006 y se ha vuelto un referente en cuanto al folclor y las habilidades artísticas de la gente de todo el país y nos acerca a nuestras raíces y tradiciones con sus diferentes exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. Ofrece talleres para todos y es famoso por patrocinar cada año el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales.

Este museo resguarda lo mejor de las artesanías mexicanas./Imagen Museo de Arte Popular Facebook

Dirección: Revillagigedo 11, Col. Centro. La entrada general tiene un precio de 40 pesos y el domingo hay entrada libre.

Museo del Estanquillo

La colección que podemos ver en este lugar es un tesoro sobre el pasado político, social y cultural de nuestro país. Carlos Monsiváis se dedicó a reunir objetos de todo tipo y expresó su deseo de mostrarlos al público antes de morir. Desde maquetas, fotografías, pinturas, carteles y grabados hasta partituras y documentos históricos, en este museo daremos un viaje a través de la cultura popular de nuestro país. Lleva su nombre porque, como los estanquillos tradicionales, presenta una variedad de objetos de todo tipo.

Un espacio para conocer las reliquias de Monsi./Imagen Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis Facebook

Dirección: Isabel la Católica 26, Col. Centro. Entrada libre.

Museo Franz Mayer

Este museo ubicado frente a la Alameda Central, en la plaza de la Santa Veracruz, fue inaugurado en 1986 y es uno de los más importantes del país. Nombrado como el coleccionista alemán nacionalizado mexicano, el lugar se encarga de mostrar lo relacionado con las artes decorativas de México y de todo el mundo con pinturas, grabados, esculturas, fotografías, piezas de cerámica y mobiliario, entre otras.

Un museo dedicado a las artes decorativas./Imagen Museo Franz Mayer Facebook

Dirección: Hidalgo 45, Col. Centro. Entrada general: 100 pesos.

Museo Mural Diego Rivera

Sabemos que nuestro país tiene una gran tradición muralista. Este lugar se construyó en 1986 para albergar el mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera, que se encontraba en el Hotel del Prado y que sufrió daños con el sismo de 1985. El museo se inauguró en 1988 y desde entonces se dedica a difundir la obra de Rivera y la cultura del arte mural con exposiciones permanentes y temporales.

Conoce la trayectoria de Rivera y del muralismo mexicano./Imagen Museo Mural Diego Rivera Facebook

Dirección: Balderas y Colón S/N, Col. Centro. Entrada general 45 pesos.

Ex Teresa Arte Actual

Ubicado en lo que fue el templo de Santa Teresa la Antigua, hoy este lugar es un proyecto del Instituto Nacional de Bellas Artes dedicado a mostrar y difundir el arte contemporáneo en sus prácticas modernas como la experimentación sonora, el video, la instalación y el performance. Es un punto de encuentro para artistas nacionales e internacionales. Abrió sus puertas en 1993.

Este museo se aloja en un lugar increíble./Imagen Ex Teresa Arte Actual Facebook

Dirección: Licenciado Verdad 8, Col. Centro Entrada libre.

Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI)

Este museo está dedicado a la exhibición, experimentación, degustación y comercialización de todo lo relacionado con el diseño y la creatividad. Presenta muestras con lo mejor de exponentes mexicanos y extranjeros y nos enseña la historia del diseño gráfico e industrial desde sus inicios hasta llegar a nuestro tiempo.

Un lugar dedicado al diseño y la creatividad./Imagen MUMEDI Instagram

Dirección: Francisco I. Madero 74, Col. Centro. Entrada general: 99 pesos.

Museo de la Caricatura

Si queremos conocer la historia de los grandes caricaturistas de nuestro país, este museo nos muestra el mundo de la caricatura desde sus comienzos en el México Independiente y pasa por la sátira en la época del Porfiriato y por la época de la Revolución y el maximato hasta llegar a la actualidad con la crítica humorística del siglo XX hasta nuestros días, así como a distintos personajes del mundo animado. Tiene talleres para todo público.

Un museo dedicado a lo relacionado con el humor gráfico./Imagen Museo de la Caricatura Instagram

Dirección: Donceles 99, Col. Centro. El precio de la entrada es de 20 pesos.

Museo de la Luz

Si queremos aprender sobre la ciencia y la tecnología, no hay mejor lugar en el Centro Histórico que el Museo de La Luz. Está en el patio chico del edificio del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso y es administrado por la UNAM. En él aprenderemos todo lo relacionado con el mundo de la luz y el color mediante actividades, esquemas científicos, experimentos, videos y otros objetos interesantes.

También hay espacios dedicados a la ciencia en el Centro Histórico./Imagen Museo de la Luz Instagram

Dirección: San Ildefonso 43, Col. Centro. Precio de entrada: 25 pesos.

Mi Museo Indígena

Es un espacio dedicado a la difusión y el fortalecimiento de las artes y la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país. Vamos a encontrar diferentes objetos que tienen su origen desde 1605 hasta la fecha, entre esculturas, máscaras, textiles, piezas de cerámica, juguetes y otros objetos increíbles de la vida ritual y cotidiana de nuestras comunidades originarias.

Un lugar ideal para parender sobre nuestras raíces./Imagen Mi Museo Indígena Facebook

Dirección: Paseo de la Reforma Norte 707, Col. Morelos. Entrada libre.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Otro museo imperdible del Centro Histórico de la CDMX, si queremos saber sobre el pasado de las diferentes culturas antiguas del mundo. Este lugar que reúne una gran colección de piezas arqueológicas y datos históricos sobre Mesopotamia, China, Egipto y otras civilizaciones, así como esculturas griegas y romanas traídas a México en 1790 por Manuel Tolsá. Este museo existe desde 1965.

Un lugar para aprender sobre el pasado de las culturas del planeta./Imagen Museo Nacional de las Culturas del Mundo Facebook

Dirección: Moneda 13, Col. Centro. Entrada libre.

Te puede interesar