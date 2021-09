Pura celebridad: 12 famosos que no sabías que enfiestaron en el Baby’O

Acapulco es uno de los sitios turísticos más importantes de nuestro país, de eso no tenemos la menor duda. Y la verdad es que entendemos por qué tanto a los mexicanos como a los turistas extranjeros les encanta vacacionar ahí, pues además de gozar de un montón de playas y buen ambiente, cuentan una gran vida nocturna. Tienen lugares para echar la fiesta y de sobra, pero sin duda hay una disco icónica a la que todos quieren ir, el Baby’O.

Inaugurada en 1976, esta discoteca se convirtió en la más famosa no solo del puerto, también de México. Más allá de que tiene una fachada que deja a muchos con el ojo cuadrado, se ganó una enorme reputación gracias a que un montón de famosos y celebridades se aventaban sus tragos ahí. A pesar de que tiene años en operación y que ha pasado por toda clase de etapas, tanto malas como llenas de gloria, este lugar sigue siendo un referente.

El Baby’O fue el lugar donde se juntaban los famosos y figuras internacionales

Para nadie es un secreto que Luis Miguel era fan del Baby’O, tanto así que a veces era su primera casa. Hay un montón de anécdotas sobre las fiestas de Micky y todos sus cuates, pero además de él y varios actores, actrices, empresarios, políticos y deportistas mexicanos, también hubo figuras mundiales que movieron el bote en la pista de este icónico lugar, y la verdad es que de algunos no teníamos ni idea de que habían pisado sus instalaciones.

Gracias a la investigación de un montón de personas y a testimonios de quienes estuvieron presentes en la misma hora y lugar, sabemos que figuras importantes de Hollywood, de la industria musical a nivel mundial y hasta los deportistas más importantes de todos los tiempos se echaron un ‘Kamikaze’ y terminaron bailando en la enorme pista del Baby. Pero no se preocupen, que acá les contaremos sobre los famosos que enfiestaron en este antro milenario.

Bono

Aunque parece que Bono es un tipo al que no le gustan las discotecas, no pudo resistirse a los encantos del Baby’O. De acuerdo con lo que contó ‘Césarman’, el dueño del Baby a Quién, una noche un tipo de lentes entró, pasó junto a la barra y cruzó la pista. Algunos clientes del antro no tenían idea de quién era, pero la mayoría aplaudieron y se emocionaron cuando se dieron cuenta de que se trataba del mismísimo cantante de U2, que andaba de fiesta con Jaime Camil.

Según los trabajadores del Baby, el frontman de la banda irlandesa saludó a la gente, dio autógrafos y hasta se dejó fotografiar con los fans. Contra todo pronóstico, entre todas las personas que se encontraban en el antro estaba ni más ni menos que Luis Miguel, que al verlo –y en palabras de Césarman–, preguntó sarcásticamente: “¿Quién es Bono?”. Sin embargo, al cantante de “With Or Without You” poco le importó conocer a Micky.

“Pidió una botella de tequila Don Julio. Estaba contento, bailando, brindaba con sus amigos, y pidió que sonara un tema suyo, ‘Elevation’. Lo tenía justo enfrente y vi que se puso alegre. Fue una fiesta mágica”, recuerdan los trabajadores del Baby’O sobre la inesperada visita de Bono a la discoteca más famosa de Acapulco.

Michael Jordan

Para nadie es un secreto que además de ser uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos, y considerado como el mejor basquetbolista de la historia, a Michael Jordan también le gustaba la fiesta, y en su visita al puerto a finales de los 90 no dudó ni un segundo en pasar a echarle un ojo al Baby’O. Dentro del mismo artículo de Quién, aquellos que trabajaron en el lugar mencionan que el 23 de los Bulls de Chicago llegó con un montón de mujeres.

Según lo que cuentan, Jordan sacó un puro, contempló la pista del Baby y pidió cuatro botellas de champaña Cristal. El dueño del lugar menciona que le pidió al DJ, que pusiera buena música afroamericana: “Michael se va a cagar de risa cuando lea esto, pero yo quería que el non plus ultra del deporte de todos los tiempos viera nuestro conocimiento del rythm and blues. Y sí, no paró de bailar”, reveló el mero mero de la discoteca.

A la noche siguiente, Michael Jordan volvió y pidió sentarse con el dueño del Baby’O; sin embargo, los acompañantes del basquetbolista le solicitaron un favor especial para pasar una noche de copas y más con él: “Michael quiere que usted le entregue todo el material grabado del circuito cerrado: se está divorciando y su esposa pide el 60 por ciento de su fortuna”. Y aunque se trataba del deportista más famoso del mundo, su solicitud fue negada

A pesar de esto, Gardel, dueño del Baby, recuerda que le dio un buen consejo al jugador al saber que su esposa, Juanita Vanoy podía usar como recurso legal que su marido salía con otras mujeres para quedarse mínimo con 170 millones de dólares: “Michael, vete a tu casa y deja a estas hijas de puta. Por Dios, que no te quiten todos esos millones”. Por supuesto que Jordan no le hizo caso: “Michael se rió como no tienes idea”, jura Gardel.

Rod Stewart

Rod Stewart es otro famoso al que le encantaba la fiesta en sus años mozos. Sin embargo, en los 70 y 80 se la pasaba viviendo prácticamente de noche, es por eso que cuando viajó a Acapulco durante esa época loca, se dio una vuelta en el Baby’O, donde cuentan que se aventó algunas de las mejores parrandas de su vida. Cada que el músico británico tenía la oportunidad o andaba en México, volaba hasta el puerto para pasársela bomba en este antro.

Cuentan que en sus visitas al Baby, Stewart se la pasaba tomando champaña con su primera esposa, Alana e incluso armaba un reventón de aquellos en el jacuzzi que había en el techo del antro. A pesar de que no hay muchos detalles específicos o de plano una que otra anécdota curiosa por parte de las personas que trabajan o trabajaban en este lugar, nos queda muy claro que a Stewart le encantaba pasarla bomba en este sitio.

Otros famosos que también enfiestaron en el Baby’O

Así como en el caso de Rod Stewart, hay un montón de famosos de talla internacional que estuvieron en el Baby’O y que de plano, no sabemos qué hicieron durante esas noches de fiesta, baile y tragos en el puerto de Acapulco porque no hay evidencia suficiente. Sin embargo, tanto los dueños como las personas que hacen posible la magia en este lugar, dan fe y legalidad que cantantes, figuras de Hollywood y hasta princesas [email protected] visitaron.

El mismísimo Rey del Pop, Michael Jackson y una de sus mejores amigas, Elizabeth Taylor también pasaron por el Baby. Pero la cosa no paró ahí, pues mencionan que Sylvester Stallone, Pierce Brosnan, Brooke Shields, las Spice Girls, el afamado diseñador, Roy Halston (que incluso, estuvo presente en la inauguración), Estefanía de Mónaco y hasta Tony Curtis fueron algunos de los clientes VIP de esta emblemática discoteca.