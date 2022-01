5 consejos para entrarle al mundo laboral este 2022

La llegada de un año supone nuevos retos. Mientras algunos se centran en cumplir propósitos como llevar una vida fitness, aprender un idioma, ahorrar o dejar de fumar, hay quienes también tienen como meta entrar al mundo del chambing. Así que si ya te decidiste a iniciar tu vida laboral pero no sabes como dar el siguiente paso, no te preocupes, acá te daremos una serie de consejos para que inicies con el pie derecho.

Define el tipo de empleo que buscas

Lo primero que debes hacer es definir qué tipo de chamba estás buscando. Es decir, si tienes chance de laborar tiempo completo, o solo medio tiempo, fines de semana, si prefieres trabajar de forma presencial o modalidad home office, etc., para que con base a tus demás actividades puedas organizarte mejor y poder cumplir al 100% en tu trabajo sin descuidar tus otras labores.

Elabora tu CV

Lo segundo es armar tu Curriculum Vitae en donde resaltes algunos logros obtenidos. Si no tienes experiencia laboral puedes destacar detalles escolares o voluntariados. Hoy en día en el internet de las cosas existen una variedad de portales dedicados a la búsqueda de chamba en donde una vez que subas tu CV, podrás postularte a diversas ofertas que se adecuen a tu perfil. Eso si, no te postules solo porque sí sin antes investigar un poco de la empresa, para que si se ponen en contacto contigo tengas un poco de contexto sobre el giro y las labores que realizan.

Se paciente pero busca crecimiento profesional

Ojo aquí, querido sopilector. Se trata de que una vez que inicies tu aventura en el campo laboral seas feliz y desempeñes tus funciones lo más cómodo posible, mientras te nutres de conocimientos y habilidades, pones en práctica tu inteligencia emocional y desarrollas una buena comunicación y liderazgo, además tener una buena organización es sinónimo de eficiencia y productividad

Revisa el salario y las prestaciones

Muchas veces pasa que te citan a entrevistas y al final es cuando te revelan detalles específicos como el sueldo, si cuentan o no con prestaciones de ley como seguro social, días de vacaciones, prima dominical, aguinaldo, etc. Tampoco se trata que por ser tu primer empleo digas a todo “sí” sin antes meditarlo. Para determinar si te conviene o no, haz un balance sobre tus gastos de pasajes, comidas, tiempo de traslados antes de firmar con la poderosa en el contrato.

Comienza tu vida laboral

Si estás buscando un lugar donde empezar a trabajar y que cuente con todas estas características que te acabamos de mencionar, únete al equipo de Teleperformance, una empresa que se distingue por la pasión con la que atienden a sus clientes a través de sus centros de contacto en México y América Latina. En Teleperformance podrás elegir tus horarios y recibir prestaciones superiores a las de ley. Además tendrás la oportunidad de desarrollarte en sectores empresariales como tecnología, aviación, automotriz, moda, consumo y bancos desde cualquier parte del país trabajando desde casa. ¡Y eso no es todo! Teleperformance ha sido nombrado por Great Place to Work® por sexto año consecutivo. Consulta las vacantes aquí.