Lo que debes de saber El Día Internacional de la Mujer se entiende mejor si leemos los versos de las poetas mexicanas.

Hablar de las poetas mexicanas es hablar de una tradición vibrante, diversa y en constante transformación. Es también darle crédito a una historia de lucha por tener una voz propia en una sociedad que ha guardado silencio ante las desigualdades y las injusticias. Nuestras autorías líricas forman parte de una comunidad genuina que, aunque ha sido ignorada, invisible y subestimada, es un referente para entender las letras en México y en el idioma español.

Y es que, si ser mujer nunca ha sido fácil en este país, ser mujer y ser poeta es casi sinónimo de revolución. Es una manera elegante, y radicalmente hermosa, de desafiar lo que se espera de nosotras y también una forma de reescribir la historia con nuestras palabras, con nuestra forma particular de atravesar y sentir la existencia.

Las poetas mexicanas son sinónimo de revolución./imagen Wikipedia

Las poetisas mexicanas son creatividad y perseverancia, todo al mismo tiempo. Desde la lírica sentimental y despiadada de Sor Juana, pasando por el feminismo hondo de Rosario Castellanos hasta las cuantiosas plumas de este nuevo siglo, las plumas femeninas de este país son armas cargadas de protesta y una forma de decir lo que no se dice, de poner una palabra en donde sólo hay silencio.

Con esto en mente, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, podríamos decir que no existe mejor forma de conmemorar las luchas y el movimiento que a través de la lectura sostenida de nuestras poetas mexicanas, no solo de las clásicas, sino de esas voces contemporáneas que en cada verso van dejando su legado.

Las mujeres y la poesía

Si bien el talento no respeta el género o calidad literaria, las mujeres poetas han plasmado en sus obras una sensibilidad particular vinculada al papel histórico y social del género femenino. Siempre existieron, solo que en otros años no pudieron ir a la escuela. Solo que tenían que leer a escondidas. Solo que no podían poner su nombre al final del poema; una tragedia de la que incluso se hizo eco Virginia Woolf:

“Yo me aventuraría a pensar que Anon (anónimo), quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer.”

Con todo en contra, las poetisas lograron meter en un enunciado su universo propio. A diferencia de algunos escritores cobardes, ellas se animaron a expresar su intimidad, su relación con el cuerpo y sus inmensas preocupaciones cotidianas. Pasaron de darle entidad a los sentimientos femeninos a cuestionar su papel en una sociedad que siempre les dio la espalda y las dejó sin voz.

Las mujeres poetas han luchado porque su voz deje de ser anónima./Imagen Unsplash

Sus poemas cambiaron la forma en la que leemos y transformaron radicalmente el discurso literario porque reivindicaron a la mujer como un sujeto lírico; es decir, gracias a la pluma, dejaron de ser musas para empezar a ser escritoras.

5 poetisas mexicanas contemporáneas

En este contexto, y con la revolución pegada en el pecho, las poetas mexicanas actuales son un crisol de estilos, herencias, luchas, ansiedades y voces que nos invitan a sentir y a reflexionar sobre nuestro presente errático.

Leerlas es algo más que una experiencia profunda; es también una manera de honrar la lucha de todas las mujeres que buscaron la igualdad y que se negaron a asumir, con valentía, el triste papel que la sociedad patriarcal tenía para ellas.

María Baranda

Nacida en CDMX en 1962, María es una figura central en el canon poético mexicano. Su obra, a veces para niños, a veces para adultos, es un debate eterno entre la naturaleza y la memoria.

María Baranda es un referente actual./Imagen Wikipedia

El roba nombres. “¿Alguna vez se fue tu nombre? ¿Como un balón rodando por la calle? ¿Alguna vez alguien te dijo “Ey, tú”? ¿Y viste sus ojos de pez de aire? ¿Alguna vez en el salón de clase No supieron nombrarte y te quedaste. ¿Como un pájaro mudo?…”

Para leer los poemas completos, entra aquí.

Rocío Cerón

Nacida en 1972 en la CDMX, Rocío es una artista transdisciplinaria que concibe la poesía como un detonante de experiencias sensoriales vinculadas a las instalaciones, la música y hasta el performance.

Una poeta que nos hace viajar a nosotros mismos./Imagen Revista UNAM

Nave “A cuestas se trae el viejo árbol,

Un graniel pleno de pájaros y viento, el carácter acídulo. En la mano una redaya.

Y el sólido propósito de ser reflejo, agua confinada…”

Para leer el poema completo, entra aquí.

Coral Bracho

Nació en la Ciudad de México en 1951, y es quizá una de las escritoras más originales de nuestro tiempo. Su obra se centra en una exploración sensorial del lenguaje.

Una voz que es nuestra voz./imagen Wikipedia

Imagen al amanecer “El agua del aspersor cubría la escena.

como una niebla,

como una flama blanquísima, dueña

de sí misma, de su brotar cambiante, de su pulso

Ritual

y cadencioso…”

Para leer el poema completo, entra aquí.

Claudina Domingo

Nacida en CDMX en 1982, esta autora nos permite explorar desde distintas trincheras: la ciudad, la memoria, los sueños y el umbral entre lo real y lo fantástico.

Una autora que convierte palabras en emociones./imagen Wikipedia

“…a solas. Me urgía estar a solas para verme al espejo. No en el baño de un hospital, donde los espejos reflejan a la misma persona con bata y gesto de dolor. En casa al fin me vi al verdadero espejo: me pareció que otra persona me miraba. me encontré bella.”

Para leer el poema completo, entra aquí.

Melisa Arzate

Su poesía es a la vez denuncia y celebración. Las obras que ha publicado están plagadas de imágenes de gran potencia que nos presentan una mirada íntima y crítica del mundo.

Una voz joven y original./imagen Instagram Melisa Arzate

El rumor de la palabra “La Rumorosa es planeta muerto, Lenguaje desaparecido de un plumazo, Plumas de halcón devorado por el hombre que pintó las piedras, Extrañeza de la mirada frente a la necesidad de ser…”

‍Para leer el poema completo, entra aquí.