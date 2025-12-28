Lo que debo saber Los podcast en México son escuchados cada año por 32 millones de personas. Vale la pena tener una guía para saber cuáles están cambiando el panorama.

En una sociedad plagada de estímulos donde colectivamente hemos sido acaparados por las redes sociales y sus cientos de videos acerca de nada, el mundo de los podcasts resiste y nos ofrece la posibilidad de descansar de las pantallas para escuchar, como lo hacían nuestros abuelos, programas acerca de la vida, la fantasía, los obstáculos o la mente. En México existen muchas propuestas, algunas de ellas profundamente didácticas y creativas.

Y es que los podcast mexicanos son únicos en el mundo, entre otras cosas porque aquí se produce un tipo de contenido particular plagado de buenas ideas y de personajes que han sabido capturar las emociones y necesidades de un grupo de escuchas que año con año crece; solo en 2025 estas propuestas sonoras llegaron a casi 32 millones de personas.

6 podcast de México para escuchar en 2026

Para los especialistas, este gran número es la prueba de que la industria del podcast llegó para quedarse. De hecho, en un estudio realizado por State of the Podcasting in Latin America, sostiene que hoy en día uno de cada cuatro mexicanos, con acceso a internet, consume este tipo de programas por lo menos una vez a la semana, nada mal para una tecnología que se estableció en el país hace poco más de veinte años.

Y a todo esto, ¿cómo llegaron los podcasts a México?

Los podcasts nacieron en 2004 para volver a hacer relevantes a las estaciones de radio, que iban perdiendo audiencia. A propósito de esto, los primeros programas que se transmitieron por internet invitaban a la gente a profundizar su relación con un medio de comunicación enfocado al audio.

Solo un año después esta tecnología llegó a México. Muchos de los primeros creadores salieron de las filas de Radioactivo 98.5,esa estación casi mítica que nos permitió no solo conocer al Sopitas, sino a Olallo Rubio, que empezó a grabar, con su estilo desparpajado y su voz hermosa, “El podcast de Olallo Rubio”, que promovía los medios alternativos sin censura.

Algunos años después, lo que marcó la evolución definitiva de los programas fue la llegada de los smartphones…

Los Podcast en México pasan una etapa de boom./imagen Unsplash

La posibilidad de escucharlos desde la intimidad absoluta de un celular con audífonos permitió que lo que era una iniciativa casi artesanal se transformara en proyectos narrativos ambiciosos en los que se recuperaba el amor por el debate, las radionovelas y esa magnífica tradición de compartir el relato oral de leyendas y relatos de terror.

El podcast en México ha ido creciendo, cada año un poco más, al punto que en la actualidad vivimos una especie de boom en el que encontramos cientos de programas que definen, de distintas formas, todo lo que es esta sociedad que está casi lista para dejar el 2025 y abrazar un futuro incierto, que sí necesita la guía de locutoras y locutores.

6 podcasts mexicanos para ampliar la mente y la cultura

Dicho lo anterior, aquí les dejamos este grupo totalmente selecto de podcasts hechos 100% en México. Cada uno enfocado en hacernos conocer otras versiones de nosotros mismos. En estos programas hay un poco de todo, de literatura, de arte, de creatividad y, por qué no, de la bendita manía de contarnos entre nosotros las historias de nuestro tiempo.

Un propósito fantástico para 2026 es sin duda leer más, y este es el podcast perfecto para esto. Aquí hay buenas recomendaciones literarias, charlas amenas, chismecitos sobre autores y textos y, sobre todo, el carisma de Maga y Jina, dos personajes que hacen ligera y divertida la hermosa aventura de abrir un libro.

¿Dónde se puede escuchar?

Apple, Spotify, Podtail, Google y Simplecast

Recuperando la gran mancuerna que han hecho, desde mediados del siglo pasado, la radio y el género de terror, este podcast nos permite viajar, desde las voces profundas e historias macabras, a una CDMX inadvertida, en la que las calles penumbrosas están habitadas por momentos misteriosos, seres espectrales y edificios viejos con pasillos interminables.

¿Dónde se puede escuchar?

Apple, Spotify, Podtail, Google y Simplecast

A través de charlas relajadas y una estupenda curaduría de temas que incluyen casos de crimen real, fenómenos paranormales y momentos históricos singulares, este podcast nos invita a reflexionar sobre las contradicciones de nuestro tiempo. De la mano de

José Antonio Badía, Eduardo Espinoza y Mario Capistrán atravesamos emociones diversas que deambulan entre la risa, la intriga y el miedo.

¿Dónde se puede escuchar?

Apple, Spotify, Podtail, Google, Simplecast y YouTube

Hablemos de Arte

Roberta Villareal presenta estos segmentos fantásticos, cuyo objetivo principal es sacar el arte de los museos y regresarlo a la vida cotidiana. Es así como en cada episodio acudimos a una pequeña y entretenida clase sobre historia del arte donde se aborda de manera disipada a pintores, cuadros que cambiaron el rumbo del mundo y hasta los pormenores de las obras contemporáneas.

¿Dónde se puede escuchar?

Apple, Spotify, Podtail, Google, Simplecast y YouTube

Además de ser los diseñadores a cargo del Estudio Blackbot, Jon y Fernanda conducen este podcast multidisciplinario en el que se tocan temas como la creatividad, la tecnología y el arte. El programa nos invita a ser parte de la conversación contemporánea y analizar los fenómenos sociales, desde una perspectiva distinta.

Iván Mayorquín y Raúl Prado conducen un espacio dirigido a cualquier persona que quiera ser creativa. En este programa hay buenos chistes sobre cultura popular, consejos para los que quieren aprender a vivir de su arte y una colección majestuosa de tips para convertir una idea en un trabajo palpable, aprendiendo a tener disciplina y a eludir la procrastinación.