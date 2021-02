Más vale ahorrar: 7 canales de YouTube para cuidar tus finanzas personales

Desde que el coronavirus llegó a todo el mundo, hemos visto un montón de problemas alrededor de esta enfermedad. No solo es el grave problema de salud que lamentablemente ha cobrado miles de vidas, también trajo consecuencias terribles como la perdida de empleos y problemas económicos. Es por eso que en este momento histórico y social que estamos enfrentando, es necesario administrar muy bien nuestras finanzas personales.

Hay quien prefiere guardar su sueldo debajo del colchón o hasta otros que optan por invertirlo de muchas maneras. No importa, cualquier opción es válida para cuidar los pesitos que caen en nuestras cuenta; pero si ustedes no tienen idea de cómo llevar un orden en el dinero que ganan, no se preocupen, que el internet de las cosas siempre tiene la respuesta de muchas de nuestras preguntas y esta no es la excepción.

En YouTube te pueden ayudar con tus finanzas personales

Como ya lo mencionábamos antes, el 2020 trajo distintas dificultades financieras debido a la crisis por el coronavirus. Afortunadamente, a raíz de todo, en YouTube aparecieron expertos que comparten su conocimiento en videos a través de ejemplos y explicaciones sencillas, ya sea hablando de términos de ahorro y finanzas personales, incluso para todos aquellos no familiarizados con el tema nos incluimos. en ese grupo

En la plataforma de videos existen creadores de contenido que hablan sobre distintos temas que surgieron a raíz de la pandemia, incluyendo el fenómeno de GameStop en Wall Street, y ayudando a miles de usuarios a tomar mejores decisiones sobre qué hacer con su dinero. Según el sitio web, México y Argentina son los países de Latinoamérica que mostraron mayor interés en este rubro, publicando videos de todo tipo.

De acuerdo con YouTube, los métodos de inversión y latencia financiera alrededor de ahorros, así como en el fenómeno financiero alrededor de cambios políticos y sociológicos, fueron los clips más vistos en estos canales. Y como sabemos que les interesa todo esto, acá les contaremos de algunos creadores de Latinoamérica dentro de la plataforma que te harán comprender la economía y las finanzas personales de manera fácil y hasta divertida.

Cooltura Financiera

Daniel Urías es un experto en finanzas, y enfoca su canal en desmentir mitos populares sobre qué hacer con nuestras ganancias personales y explicar sistemas financieros tanto de bancos como de instituciones gubernamentales. Entre sus videos más vistos está una explicación sobre cómo preparar tus finanzas en compañía del experto Josué Rodríguez de Sirú Financiero, así que él será una buena opción para adentrarte en temas complejos.

Pequeño Cerdo Capitalista

Sofía Macías es la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Sin embargo, más allá del libro y desde antes de la pandemia, se dedica a darnos tips en temas que nos interesan pero que quizá no entendemos al cine como ahorro, inversión, crédito, consejos para emprendedores y de carrera. Si quieren una explicación financiera fácil y concisa, les recomendamos ampliamente que la chequen (para que se den una idea, ACÁ les dejamos uno de sus consejos).

Eduardo Rosas – Finanzas Personales

Eduardo es un asesor en finanzas personales, que arrancó su canal hace 4 años haciendo explicaciones animadas sobre conceptos financieros como inversión e inflación. Hoy en díá, se enfoca en hablar sobre temas de la economía local, como las AFORES y las extensiones de bancos mexicanos, y hacer revisiones sobre el manejo de las tarjetas de crédito y débito.

Franco Iribe

Franco empezó su canal de YouTube hablando sobre inversión y cómo ser un corredor de bolsa. Sin embargo, cuando empezó a analizar Shark Tank vio un incremento considerable tanto en reproducciones como en suscriptores. Además de revisar el famoso programa de TV, también hace contenido pop sobre temas complejos, como la fortuna de Carlos Slim con arroz o compartiendo su top 10 de películas para inspirar a un emprendedor.

Emprender Mejor

Victoria y Manu son los creadores detrás de este canal enfocado en tutoriales para emprendedores. Ambos centran su conocimiento en Marketing Digital y herramientas que ofrecen distintas tecnológicas para compartirlo con su comunidad y ayudarlos a seleccionar la que más les conviene. Entre sus videos podemos encontrar temas como el uso de plataformas como Mercado Pago, PayPal y Wilobank.

Francisco Ortiz

En 2015, Francisco decidió abandonar su trabajo de tiempo completo para enfocarse en negocios en línea, viajar y experimentar con distintas fuentes de ingreso, así es como decidió abrir su canal de YouTube. En su canal comparte información sobre temas de finanzas y Marketing Digital, así como consejos de inversión. Uno de sus videos más exitosos es sobre cómo comprar acciones en línea para principiantes.

Federico Tessore

El CEO y emprendedor de Inversor Global, Federico Tessore inició en la plataforma de videos en 2015 para compartir varias de sus pláticas alrededor del negocio e inversión. Después de haber escrito para distintos medios como La Nación e Infobae, ahora comparte su experiencia en finanzas con respuestas fáciles con su comunidad en YouTube.