¿Por qué me interesa? La comida de Medio Oriente es una clase magistral de historia y cultura. Cada sabor es un viaje a nuestro origen.

Cuando se trata de conflictos internacionales tan lamentables y trágicos como lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, uno se siente muy impotente. Y aunque en este momento es casi imposible viajar hasta allá, sí podemos apoyar a la causa de Palestina desde la CDMX. Una manera de hacerlo es a través de la gastronomía.

Es verdad que estamos lejos, pero la Ciudad de México es y será refugio para todas las personas que por una u otra razón han tenido que dejar su lugar de nacimiento. Y en este momento, la mejor manera de apoyar es a través de proyectos locales que mejoren la vida de los migrantes aquí y ayuden a los que más lo necesitan allá.

El Medio Oriente es una de las regiones más fascinantes del mundo. /Imagen Unsplash

Es verdad que estamos lejos, pero la Ciudad de México es y será refugio para todas las personas que por una u otra razón han tenido que dejar su lugar de nacimiento. Y en este momento, la mejor manera de apoyar es a través de proyectos locales que mejoren la vida de los migrantes aquí y ayuden a los que más lo necesitan allá.

Aunque existen muchas organizaciones que siempre requieren de nuestro apoyo, vale la pena destacar dos iniciativas gastronómicas que se han hecho, por un lado, con el objetivo de ayudar a las familias de Palestina que se mudaron a México y, por otro, de apoyar económicamente a la gran cantidad de damnificados que hay en la Franja de Gaza.

Asimismo, dichos proyectos son una manera extraordinaria de aprender sobre una tradición culinaria milenaria. Cada bocado es un pequeño viaje, es una forma de apoyar, sin tomar un avión a Palestina, y así vincularnos con su esencia cultural, comprender su historia y tener más herramientas para defender su identidad.

Los sabores de Palestina

De entre todas las gastronomías árabes, la de Palestina es quizá una de las más importantes. En sus sabores y platillos encontramos una multitud de momentos históricos importantísimos en la región, como el inicio de la era del Islam, la eterna disputa con Israel y las herencias compartidas que se tienen con países como Turquía, Jordania, Líbano y Siria.

Sus platos típicos son también una prueba de su resistencia; a pesar de las complicaciones territoriales que este Estado ha tenido a lo largo del tiempo, muchas de sus recetas e ingredientes han perdurado y se han convertido en una manera preciosa de preservar esa identidad que se transmite de generación a generación.

La comida de Palestina guarda en cada sabor siglos de historia y cultura. /imagen Unsplash

Sus platos emplean aceite de oliva y especias endémicas de la región como zaatar, que mezcla tomillo y sésamo. Asimismo, se preparan con freekeh, un tipo de cereal muy parecido al arroz. Por otro lado, también encontraremos algunos guisos y ensaladas protagonizados por la berenjena.

Entre sus platillos icónicos están, en primer lugar, el mansaf, un tipo de cordero con yogurt fermentado; el maqluba, un arroz que se concina a cocción lenta, que, como dato curioso, se sirve literalmente al revés; y el knafeh, una delicia hecha de queso y almíbar de azahar.

Cocina unida por Palestina

Varios restaurantes y establecimientos de la Ciudad de México se han unido, desde los sabores, para apoyar de manera solidaria a Global Movement to Gaza en México, una organización enfocada en apoyar con diversas acciones a las y los civiles que se encuentran atrapados en medio del conflicto.

Esta iniciativa está integrada por un colectivo de restaurantes, bares, cafeterías y hasta panaderías que se han comprometido a lanzar diversas campañas, como preparar menús especiales, para recaudar fondos destinados principalmente a la ayuda humanitaria.

Comida auténtica con ingredientes de la región. /imagen Kuri instagram

Recientemente, Cocina Unida por Palestina apoyó a los activistas mexicanos que fueron parte de la Flotilla de la Libertad. Para la ocasión, tres restaurantes, Jowong, Baldío y Saint Panadería, crearon un platillo cuyos ingresos se destinaron directamente a la causa, y sirvieron para pagar el viaje de los mexicanos que fueron parte de esta embarcación retacada de alimentos, medicinas y otras necesidades de primer uso.

Si quieres formar parte de esta iniciativa, o si tienes algún establecimiento que ofrezca comida, manda un correo a gmtgfundrasing@gmail.com, o escríbele un DM a Claudia Ramírez (@soyclaudiaramirez), que es la persona a cargo de la recaudación de fondos y relaciones públicas de Global Movement to Gaza México.

Cocina palestina en la CDMX

Si lo que se quiere es probar las delicias de este país, te recomendamos buscar los platillos de los Abed, una familia de refugiados que ha venido a nuestra ciudad a reconstruir su vida y ofrecernos lo mejor de su gastronomía, con recetas familiares, ingredientes frescos y todo el amor que se pueda.

La historia de este proyecto, que necesita difundirse, inició cuando Shadi se mudó a México en 2018; desde ese momento a la fecha, el joven nunca perdió la esperanza de volver a reunirse con los suyos. Cuando el conflicto en Medio Oriente se intensificó, su misión se transformó en una premisa simple: salvar a los 18 miembros de su familia

Comida del medio oriente en Coyoacán. / Imagen Sheik Instagram

Fue así que Shadi comenzó una travesía extenuante, para que sus papás, primos y hermanos vinieran al país y pudieran refugiarse de una de las peores guerras que ha visto la humanidad. Gracias al apoyo del colectivo De Gaza a México y otras organizaciones, este sueño se hizo realidad el 25 de mayo del 2025.

Aunque los retos de mudarse a un país donde no se habla el idioma son muchos, la familia Abed ha encontrado una manera de sobrevivir: la gastronomía. Actualmente ofrecen desde sus redes sociales un menú auténtico de Palestina. Para probarlo, la dinámica es sencilla: se les escribe a sus WhatsApp y se recoge el pedido en el Centro de Tlalpan.

Familia Abed llegando a la CDMX./imagen CB Televisión Facebook

Aquí les dejamos la lista de sus redes sociales y contactos personales para que prueben esta delicia, desde ya.

Instagram: @zaytouna_palestina

WA: +52 56 6018 1119

Instagram: @shoroq_sabor

WA: +52 55 2844 5883

Instagram: @nehal_abedp

WA: +52 55 6884 3513

Instagram: @palestinaymexicoentu

WA: +52 55 2845 6837

Instagram: @sabores_nagham

WA: +972 59 210 6142