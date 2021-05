Hay una enorme ola de artistas y celebridades internacionales que en su faceta de empresarios, le quisieron entrar a la producción, venta y comercialización de alcoholes, licores o bebidas. Y muchos de ellos, vinieron a México para sacar mezcales o tequilas. Tal es el caso de Dwayne Johnson, George Clooney, Justin Timberlake o Kendall Jenner.

Y esta última ha sido el objeto de la controversia en relación con su marca de tequila 818, la cual ya salió a la venta. Para anunciar la salida de su marca, Kendall Jenner lanzó un comercial (17 de mayo) por el cual se le ha acusado de apropiación cultural, de aprovecharse de los trabajadores mexicanos en Jalisco e incluso, de no tomar el tequila en un caballito tequilero.

Kendall Jenner y su 818

Después de cuatro años de investigación, pruebas y catas, Kendall Jenner anunció en febrero de 2021 que lanzaría su propia marca de tequila bajo el nombre de 818. “¡Qué experiencia tan increíble he tenido hasta ahora, aprendiendo sobre este hermoso lugar, su hermosa cultura y la hermosa gente!“, escribió la modelo en sus redes sociales sobre el anuncio.

Ahora, el anuncio es sobre la venta del tequila, el cual está ya disponible para su compra en California (por cierto, es sold out), y de acuerdo con los planes, se espera que en el verano ya esté en todo el territorio de Estados Unidos. Hasta aquí, todo normal. Como les contamos, no es la primera, y probablemente no sea la última, artista o celebridad en entrarle a este negocio.

Kendall venderá tres destilados de agave azul: añejo, reposado y blanco. En algunos videos previos al lanzamiento, Kendall aparece con sus hermanas o amigas como Hailey Baldwin probando cada uno de sus productos, los cuales han sido reconocidos a nivel internacional como el World Tequila Awards o los SIP Awards, entre otros.

¿Apropiación cultural por parte de Jenner?

Sin embargo, la controversia alrededor de Kendall Jenner viene con el anuncio del lanzamiento del tequila. En una serie de imágenes, se puede ver a la modelo en un campo de agave ubicado en el estado de Jalisco en México. Aparece un caballo blanco mientras Kendall viste unos jeans, una camisa y está peinada con trenzas. En otras imágenes se pueden ver a los jimadores (agricultores de las plantas de agave).

Las reacciones en internet no se hicieron esperar, sobre todo para señalar a Kendall por apropiación de la cultura mexicana. El tema es complicado y no es la primera vez que se señala a artistas o cantantes de apropiación cultural. La apropiación cultural es cuando alguien toma y utiliza elementos de una cultura (colectivo cultural) que no es la suya.

Ejemplos de apropiación

Generalmente la apropiación viene de personas que pertenecen a un colectivo que históricamente a dominado a otro en el proceso de colonialismo. Por ejemplo: Adele (británica) subió una foto donde trae nudos nudos bantú como peinado y viste un top con la bandera de Jamaica (colonia británica). Adele fue acusada de apropiación cultural de las tribus del sur del continente africano –pueblo zulú– y de Jamaica, país del Caribe.

Si Kendall se apropió de la cultura mexicana, es un tema que se puede conversar más allá de si toma el tequila en copa o en caballito tequilero (no se hagan, algunos hasta lo han tomado en vaso rojo). Pero abre una conversación sobre cómo el campo mexicano se ha convertido en una mina de oro para extranjeros que crean su propia marca.

Y no sólo es tequila, sino también el mezcal le ha entrado al tiro. Bryan Cranston y Aaron Paul, protagonistas de Breaking Bad, tienen una marca de mezcal llamada Dos Hombres.

Acá les dejamos algunas reacciones al comercial de Kendall Jenner:

la nueva publicidad del tequila de kendall jenner esta perrísima pic.twitter.com/OUFRcbkivK — leyla by eric clapton (@LeylaCardenas28) May 19, 2021

¿Se puede pedir una cámara?… Quiero pedir a todos los espectadores, que no compren el tequila de Kendall Jenner pic.twitter.com/mw2xXDjrLB — Erick Calderon (@erickcalderonrr) May 20, 2021

No mamen raza, ¿cómo que quieren comprar el tequila de Kendall Jenner?, esa madre va a estar bien cara, mejor compren el poderoso “Rancho escondido”, barato y no te quedas ciego. pic.twitter.com/tIzC6OlQiZ — II M A R I A N A II (@MarianaaaaRamos) May 20, 2021

Se ve buena la temporada 3 de Monarca con Kendall Jenner 👀😂 pic.twitter.com/77pNrK68W1 — Omar Bustillos (@OmarBustillos99) May 20, 2021

yo viendo que Kendall Jenner se tomó el tequila en una copa pic.twitter.com/1He4PYObrC — ɢɪɢɪ ¦ hot sauce🌶️ (@bxismyking) May 20, 2021