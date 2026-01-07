Lo que necesitas saber: De momento esta técnica no está lista para el uso clínico, pues se necesitan más estudios para lograr perfeccionar los protocolos de la detección del Alzheimer.

La ciencia nunca dejará de sorprendernos. Apenas pasaron unos días desde que inició el 2026 y ya tenemos las primeras novedades científicas… pues se reveló que un simple pinchazo en el dedo podría detectar el Alzheimer

Alzheimer // Foto ilustrativa: Pexels

El Alzheimer podría detectarse con solo un pinchazo en el dedo

Resulta que una investigación publicada en Nature Medicine reveló una nueva forma para detectar el Alzheimer: tan solo un pinchazo en el dedo. Esto dejaría de lado las formas actuales que existen para detectar esta enfermedad.

Mediante gotas de sangre seca (tan fácil como en el caso de la diabetes), es posible detectar esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La clave en este método con respecto a la extracción venosa y otros estudios es que con las gotas de sangre mide con exactitud la proteína p-tau217, el biomarcador fundamental para identificar la enfermedad.

Eso sí, de momento los investigadores han informado que esta técnica no está lista para el uso clínico, pues se necesitan más estudios para lograr perfeccionar los protocolos de la detección del Alzheimer.

Pinchar el dedo para obtener sangre // Foto: Pexels

Avances en su detección…

Eso si, este no es el primero ni el único avance que la ciencia ha hecho para la detección del Alzheimer. Tan solo hace unos meses se reveló que una prueba de ondas cerebrales de tan solo 3 minutos es capaz de detectar la enfermedad.

Y a diferencia de la sangra, en el caso de la prueba con ondas enviadas al cerebro, permiten identificar deterioro cognitivo leve que está relacionado con el Alzheimer, incluso cuando las personas viven una vida “normal”.