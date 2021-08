Angelina Jolie estrena Instagram con un emotivo mensaje para los refugiados

Se acabó la espera para todos los fanáticos de la ‘Sra. Smith’. Angelina Jolie se estrenó en Instagram rompiendo la red social con más de cinco millones de seguidores en el primer día. Pero, todos aquellos que esperan que la actriz comparta fotos de sus curvas o de sí misma haciendo alguna locura para generar la ya tan acostumbrada controversia, es posible que se sientan decepcionados.

Y es que, su primera publicación fue la imagen de una carta hecha a puño y letra por una adolescente afgana, donde relata sus temores; habla de forma cruda sobre cómo los derechos de las mujeres en el país de Oriente Medio han sido violados, además del terror psicológico que le causa de solo pensar en las dificultades que tendrán para ir a la escuela debido al nuevo control talibán.

“Todos perdimos nuestra libertad, estamos encarceladas de nuevo. “Todos teníamos derechos, podíamos defenderlos libremente, pero cuando vinieron ellos (los talibanes), todos les tenemos miedo y pensamos que todos nuestros sueños se han ido”, escribe la joven, cuya identidad permaneció resguardada por la actriz de 46 años.

Inspirada en la misiva, la también Enviada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que se unió a Instagram solo para compartir las historias y las voces de aquellos que luchan por los derechos humanos más básicos en todo el mundo. Vaya que lo ha logrado. Su primer post donde también incluye una fotografía de un grupo de mujeres cubiertas del pelo a los pies con un velo islámico y quienes posan dando la espalda, supera los dos millones 200 millones de ‘Me Gusta’.

El mejor papel de Angelina Jolie

No es ninguna novedad que Angelina Jolie tiene un peculiar interés por las causas humanitarias, la guionista y productora ha sabido explotar las bondades de la fama para hacer eco tanto de las injusticias como para convertirse en una ardiente defensora de los refugiados y personas desplazadas y sin duda alguna, este es el mejor papel del su vida.

Este rol le dio la oportunidad de convertirse por primera vez en madre, al adoptar a Maddox, luego de visitar los campos de refugiados en Camboya en el 2002, a Zahara en el 2005, así como a Pax Thien, KnoxLeon, Shiloh y Vivienne, en los años venideros. Pero también, la gran satisfacción de poder ayudar a quienes más lo necesitan.

Así es que en respuesta a la conmovedora carta de la adolescente, Jolie escribió en el pie de foto que temía que el pueblo afgano “perdiera la capacidad para comunicarse en redes sociales y expresarse libremente” después de la toma del país. “Así que he venido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos en todo el mundo que están luchando por sus derechos humanos básicos. Es repugnante ver a los afganos siendo desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país”, agregó.

Luchando por la educación

En tanto que la actriz terminó afirmando que “Gastar tanto tiempo y dinero, tener derramamiento de sangre y vidas perdidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender. Ver durante décadas cómo los refugiados afganos -algunos de las personas más capaces del mundo- son tratados como una carga, también es repugnante”.

“Sabiendo que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos. Conocer a tantas mujeres y niñas que no solo quieren una educación, sino que luchaban por ella. Como otras personas que se han comprometido, yo no escaparé. Continuaré buscando algunas alternativas para ayudar y espero que se unan a la causa”. Aunque para todos aquellos amantes del chisme, la actriz no dijo nada sobre su posible romance con The Weeknd.