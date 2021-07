Fíjate, Paty: Captaron a The Weeknd saliendo con… ¿Angelina Jolie?

El 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado, pues muchas han pasado en casi seis meses. Afortunadamente para todos los que el chismecito nos da vida, han aparecido un montón de cosas alrededor de la farándula, pero hoy les tenemos algo que estamos casi seguros que nadie veía venir, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque al parecer y de acuerdo con los paparazzis, The Weeknd anda saliendo con la mismísima Angelina Jolie.

Para nadie es un secreto que al cantante le encanta salir con mujeres famosas. Sus romances con Selena Gomez y Bella Hadid son sumamente conocidos –porque hasta en sus canciones nos ha contado un poco de lo que vivió–, pero luego del enorme éxito que obtuvo en 2020 con su disco After Hours y el mega hitazo que fue “Blinding Lights”, parece que Abel Tesfaye anda buscando a su media naranja en el medio artístico.

¿The Weeknd anda con Angelina Jolie?

Y todo indica que The Weeknd no anda en Tinder o en alguna aplicación de citas intentando salir con alguien, pues todo indica que supuestamente está saliendo con ni más ni menos que Angelina Jolie. Resulta que los rumores comenzaron hace unos días, cuando varios paparazzis los vieron a la salida de uno de los restaurantes más importantes de Los Ángeles; aunque eso sí, no lograron captarlos de la manita.

De acuerdo con Page Six, ambos estuvieron durante varias horas cenando en este lugar y justo al terminar, cada uno se fue por su lado. Sin embargo, y a pesar de que todo indica que se les vio pasándola bien, hasta el momento no hay una relación confirmada entre ellos. De hecho, una fuente cercana a Abel Tesfaye dijo que probablemente se trate de una reunión de negocios más que de una cita romántica.. ¿será?

EXCLUSIVE : Angelina Jolie and The Weeknd spotted exiting celebrity hotspot in Los Angeles https://t.co/FPGRTHBlQw pic.twitter.com/LtAvblPLHB — Page Six (@PageSix) July 1, 2021

¿Entonces qué estaban haciendo juntos?

Si bien tanto The Weeknd como Angelina Jolie están supuestamente solteros, al menos por lo que han compartido públicamente, cabe destacar que ambos también podrían haberse reunido para una cena de manera profesional. Recientemente el cantante anunció que será coguionista, productor ejecutivo y protagonista de una nueva serie en desarrollo en HBO llamada The Idol, bajo la dirección del creador de Euphoria (ACÁ les contamos todo).

Por otro lado, también sugieren que quizá se juntaron para hablar de negocios y sobre esta producción en específico, aunque por ahora no hay nada claro. Solo nos queda esperar a que pasen los días y ambos nos den alguna noticia, ya sea para confirmar que se reunieron para trabajar o juntos o porque de verdad hay algo entre los dos. ¿Ustedes qué dicen? ¿El cantante y la actriz andan saliendo o nomás llevan una relación laboral?