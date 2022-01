Plot twist nivel: Aparece la “ex novia” del chico de Harvard y cuenta toda la verdad

Vaya que el 2022 lo arrancamos con chismecito sabroso en redes sociales. Estamos seguros que en las últimas horas han leído en el internet de las cosas sobre un chico que en TikTok contó que dejó pasar la grandiosa oportunidad de ir a estudiar a Harvard por regresar con su ex que la neta no sabemos quién en su sano juicio haría eso (ACÁ todos los detalles). Una historia que muchos consideraron como triste y que dio pie para que otros usuarios relataran sus experiencias en relaciones tóxicas.

Por supuesto que el caso de esta pobre alma en pena ha estado en boca de todos, porque generó un montó de comentarios. Por supuesto que aparecieron los que lo defendieron pensando en que cualquiera haría cosas como esta por amor, pero la realidad es que fueron muchos más los que mencionaron que la neta, se vio medio tonto por botar un chance así. Nosotros no estamos aquí para juzgar, pero la situación se puso más interesante porque apareció la joven de la que todos hablan y nadie conocía.

Apareció la joven por la que supuestamente el famoso chico dejó Harvard

Resulta que de igual manera, a través de TikTok, una usuaria llamada daniaustin37 reaccionó al video del chico que dejó Harvard por una nueva oportunidad con su ex. Hasta ahí todo bien, pero en un plot twist que no tiene ninguna película de Hollywood, las cosas se salieron de control cuando esta mujer era la persona por la que este romántico decidió quedarse en México para regresar con ella. Sí, así como lo leen, no es broma, la persona que “le rompió el corazón” a este tiktoker.

A través de un video, retomó el clip de este chavo y escribió algo que nos dejó con el ojo cuadrado: “Cuando tu amigo deja Harvard por ti”. Sí, al parecer solamente eran cuates y por si esto no fuera suficiente, la chica hizo varias muecas y para rematar en la descripción puso “sin remordimientos” junto a varias banderitas rojas (red flags) que como ya lo sabrán, la chaviza las utiliza para dejar muy claro que algo es tóxico. Si no nos creen, a continuación les dejamos las imágenes:

Un plot twist que nadie vio venir

Esta historia tuvo un giro inesperado, porque nosotros pensábamos que estos tortolitos andaban y todo indica que nomás eran amigos. Por supuesto que muy pocos creían que ella era la responsable de que este joven abandonara la famosa universidad estadounidense y sus ganas de volver amar jiar jiar jiar. Pero en otro giro inesperado, el propio protagonista de todo esto confirmó la identidad de la usuaria con otro clip en el que comentó: “cuando ves que ella ya subió su video”.

Por último pero no menos importante, por si todo esto no fuera suficiente como para dejarnos con el ojo cuadrado, la joven respondió al video de este chico con un “hola” mientras que él contestó con un emoji sonriente. De inmediato, muchos dudaron que ambos fueran pareja pero no faltó quien descubrió un clip donde se podía ver a los dos muy juntitos. Bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, y por la manera en que se respondieron, ¿será posible que regresen? No lo sabemos, pero estaremos al pendiente.