Vámonos poniendo en contexto. ¿Sabes cuáles son los Takis Blue Heat? Por si no lo sabes, acá te contamos. Los Takis Blue Heat obvio pertenecen a la familia de los Takis que ya conocemos -que los Fuego, que los Originales, etc.-, pero esta versión en particular se ha robado las miradas por su color tan excéntrico y por supuesto, todos queremos probarlos.

Solo en algunos lugares han aparecido estos Takis Blue Heat, pero muchas personas se quedaron con las ganas de probarlos, pues en la ardua tarea de buscarlos, nadie ha tenido éxito de encontrarlos. ¿Qué pasó con los Takis Blue Heat? Y ahora, ¿qué significa la aparición de este contenedor azul? Si quieres saber qué onda con este chismecito, sigue leyendo.

¿A qué saben los Takis Blue Heat? || Foto: Cortesía

¿A qué saben los Takis Blue Heat y por qué son tan especiales?

Por supuesto que el color es algo que llama la atención a primera vista, siendo este su principal atractivo, pero ¿qué onda con su sabor? ¿A qué saben los Takis Blue Heat? Se dice por ahí que estos Takis combinan lo mejor de los dos mundos: el sabor del picante y el limón con un color azul que te deja los dedos y boca pintados de este padrísimo color. ¡Uff, se antoja!.

¿Qué hay en el contenedor de Takis Blue Heat? || Foto: Cortesía

¿Hay un contenedor de Takis Blue Heat en México? Acá te enseñamos cómo se ve

No obstante de que los Takis Blue Heat están llenos de misterio, ahora el tío Takis nos sorprende con un enorme contenedor azul que apareció en México, ¿por qué está en medio de la nada?, ¿¡cuándo y cómo se va a abrir!?. Por acá ya estamos haciendo nuestras apuestas sobre lo que creemos que va a pasar al abrir ese contenedor, pero como dice el meme: no sabemos lo que va a pasar pero estamos nerviosos.

Si eres fan de los Takis y quieres saber qué es lo que guarda ese misterioso contenedor de Takis Blue Heat, entonces te recomendamos que te pongas al tiro, pues en cualquier momento, nos puede caer más información para complementar este chismecito.