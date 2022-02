Ah, caray: Así luce en la actualidad Mónica Murillo, la famosa chica emo de hi5 y Metroflog

En los últimos días ha sido inevitable recordar la época de oro emo de mediados de los 2000. No importa si no te latía esta tribu urbana o si fuiste de los que usaban delineador negro, se planchaban el cabello y andabas triste todo el tiempo, la mayoría tenemos presente ese momento en el que bandas como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Paramore y hasta PXNDX eran las favoritas de la chaviza incomprendida, no se hagan.

Sin embargo, a raíz del anuncio del festival When We Were Young (con un lineup de ensueño, por cierto), surgieron tendencias que nos hicieron volver a esos años de juventud sad, dándonos cuenta de que los emos no desaparecieron y mucho menos era una fase –como decían todas las mamás–, simplemente crecieron y adquirieron problemas de adulto. Pero también sirvió para revivir a algunos personajazos famosos de ese tiempo.

Volvieron los emos… y Mónica Murillo

Si ustedes tenían algunas de las primeras redes sociales que se usaban en aquella época, como hi5 y Metroflog, seguramente recordarán a Mónica Murillo. Para los que no tienen idea de quién es esta chica y sin darle tantas vueltas al asunto, ella fue una de las primeras celebridades del internet de las cosas –al menos en México– porque básicamente era el crush de los jóvenes emo, pero la cosa no paró ahí.

Al más puro estilo del estafador de Tinder (aunque sin llegar a pedirle dinero a sus ligues o metiéndolos en problemas graves), surgieron un montón de cuentas falsas que se hacían pasar por esta joven y varios chavos aprovecharon para agregarla e intentar conquistar su corazón. Es por eso que muchos decían que Mónica era su novia –aunque quién sabe con quién estaban platicando– y hasta lo presumían con todos sus amigos.

Sin embargo, así como desapareció la moda por los emos, de igual manera se fue Mónica Murillo y no supimos más de ella… hasta ahora. Resulta que luego de que en TikTok se hiciera viral el trend de todos los adultos que antes eran sad, reapareció esta chica y por supuesto que sorprendió a todo el mundo. Y como era de esperarse, ella también mostró su evolución a lo largo de los años, desde que era la sensación en redes hasta la actualidad.

Y entonces, ¿qué pasó con ella en todo este tiempo?

Por supuesto que el regreso de Mónica Murillo en plena época de recordar a la chaviza emo emocionó a muchos, pues desde que era la reina de Metroflog y hi5, prácticamente pasó desapercibida en redes sociales. Pero si ustedes andaban con la duda y se preguntaban qué fue de ella, les tenemos qué contar que ya no tiene el cabello negro, tampoco se lo plancha y mucho menos usa maquillaje darks. Sin embargo, ese no fue el único cambio.

Ahora, Mónica tiene 31 años sí, ya pasó el tiempo y aunque ustedes no lo crean, es influencer de moda, viajes y life style. Por si esto no fuera suficiente, también estudio la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora e incluso tiene su propia marca llamada Malazanta, que se enfoca en pijamas y ropa para dormir. Así que como verán, durante todos estos años cambió y muchísimo, aunque sigue recordando su etapa sad.