¿A quién no se le sale una lagrimita cuando recuerda la década de los 90? Outfits coloridos, música pop que sonaba en todos lados y los icónicos cilindros de la época. Si creciste en los 90s, sabes que esa década se quedó tatuada en la memoria colectiva.

Pues gracias a Sabritas® y PepsiCo, todo eso se revivió en el lanzamiento de la nueva campaña de la marca “Las Favoritas de ayer, hoy y siempre”, una fiesta que nos hizo viajar en el tiempo con una dosis extra de nostalgia. Acá te contamos cómo se puso de prendida y qué ícono de los 90s se presentó.

Cócteles, snacks y hasta papitas preparadas fueron parte de la fiesta Los asistentes pudieron vivir toda la magia de los 90s.

Una fiesta con vibe noventero

Desde que llegamos notamos cómo el lugar estaba lleno de guiños a la época: paredes decoradas con pósters retro, luces neón y photopps como si fueran de revistas juveniles. El ambiente era una mezcla entre fiesta, reencuentro con recuerdos y celebración de lo que sigue marcando generaciones: las papitas Sabritas® con sus clásicos sabores que trajeron de regreso sus empaques retro.

Pero la nostalgia no se quedó ahí. Había snacks y cócteles temáticos, e incluso una combi Sabritas® en la que podías pedir papitas preparadas con tus ingredientes favoritos. Y como toque especial, se presentó el jingle oficial de la campaña: una nueva versión de Muévelo, interpretada por Fey, que prendió a todos con la energía de los 90s y marcó el inicio de lo que sería una noche llena de recuerdos y música.

No faltaron los outfits retro noventeros.

El momento más esperado: Fey en el escenario

La cereza del pastel llegó cuando Fey, uno de los íconos más grandes del pop de los 90s, salió al escenario. La cantante prendió la fiesta con un recorrido musical que nos regresó a esos años de coreografías frente al espejo. Entre luces, gritos y aplausos, sonaron himnos como “Muévelo”, “Media Naranja”, “Me enamoro de ti” y “Azúcar Amargo”, que pusieron a cantar a todas y todos.

El público no solo se emocionó con la música: fue como volver a esas tardes, escuchando Fey con discman en mano y sus pósters en la pared. La energía era pura vibra noventera, un mood que conectó a quienes vivieron esa época y también a los que apenas la descubren como el gran referente pop que es.

Fey dio un show sorpresa que puso a todos a bailar.

Fey cantó y bailó algunos de sus éxitos noventeros. La ícono del pop fue la cereza en el pastel.

Nostalgia que regresa a las tienditas

Además del show y la fiesta, la noche sirvió para anunciar algo que emocionará a muchos: los empaques retro edición limitada de los clásicos Ruffles®, Sabritas® Original, Sabritas® Adobadas, Pizzerolas®, Doritos Nacho® y Quesabritas que ya están disponibles en tienditas. Esos diseños clásicos que recuerdan a la infancia vuelven, para acompañar las reuniones, fiestas o simplemente para darte un gustito cargado de recuerdos.

Los empaques retro Doritos Nacho®, Ruffles®, Sabritas® Original, Quesabritas, Sabritas® Adobadas, y Pizzerolas® ya están disponibles en tienditas

Un viaje que se queda contigo

“La fiesta de Sabritas® Las Favoritas de ayer, hoy y siempre” fue una pausa en el tiempo para reencontrarnos con canciones, colores y sabores que creíamos guardados en la memoria. Con esta iniciativa, PepsiCo®, empresa dueña de la marca, demuestra cómo pone a sus consumidores en el centro de cada decisión con el objetivo de seguir creando sonrisas en cada bocado y cada sorbo.

A través de sus marcas, PepsiCo, ha estado presente en la vida de los mexicanos durante generaciones, construyendo memorias colectivas con sus botanas icónicas y, con esta campaña, celebra esa conexión única al traer de vuelta la esencia de los 90’s con sabores clásicos, empaques retro y música que forma parte de la memoria cultural de México.

