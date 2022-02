No cabe duda de que a pesar de tanto tiempo, la Beatlemanía se siente presente en pleno 2022. Gracias al documental The Beatles: Get Back de Peter Jackson en Disney+, tuvimos una nueva visión sobre los últimos años de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr como banda. Pero también aparecieron imágenes inéditas que nos dejaron con el ojo cuadrado, como la versión completa del mítico concierto en la azotea.

Fue el 30 de enero de 1969 cuando los Fab Four subieron al techo del edificio de Apple Corps para tocar las rolas que más tarde aparecerían en el disco Let It Be y que a la larga, se convirtió en el último show de su historia. Esta presentación la han parodiado y homenajeado un montón de veces en la cultura pop, pero también varias bandas tributo se han rifado o algo así imitando lo que hizo el cuarteto de Liverpool en aquella ocasión.

Esperen un momento, The Beatles llegaron a ¡¿Pueblas?!

Resulta que hace unos días, se hizo viral en el internet de las cosas el video de un grupo de jóvenes que decidieron recrear el famoso concierto en la azotea de The Beatles. De acuerdo con distintos medios, estas imágenes fueron captadas en la colonia Villa Frontera, ubicada en el estado de Puebla; y así como John, Paul, George y Ringo, sorprendieron a todos sus vecinos dando un show que seguramente nunca olvidarán.

En las imágenes se puede ver cómo la banda se subió al techo al techo de la casa con apenas una bocina, batería y guitarras para echarse uno de los clásicos de los Fab Four y que formó parte de aquella mítica presentación: “Get Back”. Así como lo hizo el cuarteto de Liverpool en 1969, dejaron con el ojo cuadrado a todas las personas que iban pasando por ahí e incluso muchos se quedaron parados mientras tocaban este rolón.

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

No se sabe si esta versión mexa de The Beatles tocaron más canciones en plena azotea de Puebla, pero de lo que sí estamos seguros es que su video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde un montón de personas reaccionaron ante esta presentación inesperada. Puede que pasen los años y cambien las tendencias musicales, pero la influencia de Paul, George, Ringo y John seguirá presente por los siglos de los siglos.