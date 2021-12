Cha-le: Captan a vendedor tirando sus algodones de azúcar porque no le compraban nada

Sin duda, desde que el COVID-19 se convirtió en pandemia y con la llegada de sus variantes, las cosas se complicaron para un montón de personas en todo el mundo; y no solo hablamos de la salud. Lamentablemente, este virus hizo que se perdieran varios empleos y esto provocó que muchos se las vieran negras. Pero al parecer, la situación no ha mejorado para algunos, tal es el caso de un vendedor de algodones de azúcar que recientemente se hizo viral.

Por acá les hemos contado una que otra historia que sonó en el internet de las cosas sobre estos hombres y mujeres que se dedican a vender uno de los dulces que más amábamos cuando éramos niños (AQUÍ les dejamos la más reciente). Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar sobre un hombre originario de Reynosa, Tamaulipas que, en medio de un momento de frustración, nos mostró que las cosas no la han salido bien en estos últimos días del 2021.

Este vendedor de plano tiró sus algodones de azúcar

Fue a través de su cuenta de Facebook donde una usuaria llamada Erika Sosa, contó la historia de este vendedor de algodones de azúcar. Según lo que comenta, se encontraba en una calle en vísperas de Navidad cuando vio a un señor que se acercó para ofrecer su producto a ella y otras personas que iban por ahí caminando. Hasta ahí todo iba normal, aunque todo se complicó cuando nadie le compró absolutamente nada.

Sin embargo, nadie esperaba su reacción, ya que luego de esto y sin pensarlo mucho, dio unos pasos y tiró todos los algodones que llevaba cargando. “Caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente”, relató la mujer, quien más tarde le compró algunos algodones que estaban en el piso y comentó que después de sacar su frustración, recogió su producto y le confesó que no había vendido nada en todo el día.

Por último, la usuaria hizo una reflexión bastante importante al respecto: “A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar… Me quedé pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo. Compremos y ayudemos a los que mas necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada”.

Como era de esperarse, la historia de este vendedor rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas generando varios comentarios. Pero en general, fueron la mayoría los que opinaron que si está en sus manos apoyar a todas estas personas que solamente están trabajando, no duden en hacerlo. Y la verdad es que estamos de acuerdo con ese pensamiento pero, ¿qué opinan ustedes al respecto?