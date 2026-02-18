Lo que necesitas saber:

Dicen por ahí que el punk no ha muerto y la mejor prueba es el carnaval que se lleva a cabo en la junta auxiliar y pueblo originario de La Resurrección en Puebla.

Allí convergen desde los famosos huehues —un grupo originario de esta zona que suele disfrazarse de abuelos sabios para celebrar y beber pulque— y punks, lo que hace destacar la diversidad en esta comunidad y cosas muy chidas como el reconocimiento y la convivencia, pese a las distintas maneras de pensar.

Carnaval punk en Puebla o cómo la religión coexiste con la anarquía
Foto: Ivan S-Pexels.

Carnaval Punk en Puebla

La mayoría de la información, por cierto, la pueden encontrar en El Sol de Puebla —que le ha dado seguimiento al Carnaval Punk—, blogs independientes o el trabajo del Señor Click, un fotógrafo especializado en la calle.

Foto: @elsoldepuebla1

Pero bueno: el Carnaval Punk es una de las actividades que se llevan a cabo dentro del carnaval en La Resurrección.

No es un evento aparte ni tampoco es aislado de lo que sucede en esta serie de celebraciones que se realizan año con año por aquellos lares.

De acuerdo con el Sol de Puebla, este carnaval punk tiene casi 10 años de llevarse a cabo y consiste en una reunión de punks a donde le caen jóvenes, adultos y hasta familias.

Foto: @elsrclick

¿El resultado? Esta reunión —donde los punks recorren las calles poblanas— le ha regalado a Puebla imágenes icónicas que se mezclan con la mezcla tradicional de danzas, la música poderosa con canciones cortas, mucho estoperol, crestas, botas negras y parches.

Y en 2026 una nueva edición sucedió apenas en la primera quincena de febrero.

