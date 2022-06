¡Ahí se ven! Empresa le pagó a un empleado varios millones de pesos por error... y él se escapó

Tal vez no es lo más común del mundo, pero de repente a algunas personas les sucede que reciben un depósito inesperado en sus cuentas bancarias. Y bueno, a algunos hasta les caen varios millones de pesos que de buena a primeras, prefieren no devolver aunque no les pertenezcan.

Esto mismo le sucedió a un empleado de la empresa chilena conocida como Consorcio Industrial de Alimentos (Cial). La cosa es que este hombre renunció a su chamba y ‘se peló’ cuando vio la enorme cantidad de dinero que su compañía le depositó sin querer. Tsss.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Le depositaron varios millones por error y se escapó

Y ustedes, ¿qué harían si la empresa en la que trabajan les deposita por error una suma millonaria? Algunos lo devolverían y claro que no faltará quien prefiera no regresarlo, tal como le hizo recientemente un hombre en Chile.

Como les decíamos, todo el asunto sucedió con un trabajador de la compañía Cial, conocida por ser una de las distribuidoras de carne más importantes del aquel país. El hombre, del que no revelaron la identidad pero que de acuerdo con medio locales trabajaba como asistente de despacho, recibió por error un depósito en su nómina por más de 165 millones 398 mil 851 pesos chilenos (más de 3 millones de pesos mexicano) a finales de mayo.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

El sujeto de inmediato reportó el error en su pago de nómina con el departamento de Recursos Humanos de la empresa y hasta ahí, parecía que todo iba bien. Incluso esa jefatura le indicó al empleado que debía ir a su banco y tramitar un vale vista (un cheque) para regresar el dinero a la compañía. Él, se dice, se comprometió sin problema a hacerlo a primera hora del siguiente día… pero parece que sí se la pensó dos veces.

Al ver que no aparecía para entregar el vale, la empresa le marcó a su empleado quien dijo que se había quedado dormido, pero que ya estaba en camino a hacer el trámite en su banco. Y después de eso, el sujeto se desapareció, no volvió a contestar y mucho menos se apareció en la oficina.

Según indican medios locales, el hombre solo dio señas de vida hasta el pasado 2 de junio, cuando mandó a su abogado a entregar su carta de renuncia a las oficinas del Cial. Así como lo leen: el tipo se peló de su trabajo con todo y esos millones aunque había dicho que los devolvería. Y bueno, hasta donde se sabe, ahora la empresa comenzó un proceso legal contra él por ‘apropiación indebida’... Vaya caso.

Foto: Especial.