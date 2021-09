Se les dijo: Conductora mexicana hace el ‘Milk Crate Challenge’ *termina mal*

Si algo aprendimos muy bien de nuestras jefecitas es que si nos dicen “te vas a caer” es porque efectivamente te vas a caer. Y es gracias a ellas que uno aprende a escuchar advertencias de ese tipo, sobre cuando involucran retos virales como el famoso ‘Milk Crate Challenge’.

Hace unos días les contamos sobre esta tendencia de redes sociales que consiste en intentar subir y bajar de una especie de pirámide que la gente forma con varias cajas de leche (de esas que son de plástico). Un reto que a simple vista parece bastante fácil, pero que en realidad puede provocar lesiones y fracturas a quienes lo intentan.

El ‘Milk Crate Challenge’ ya cobró su primera víctima en televisión nacional

¿No nos creen? Entonces vean lo que recientemente le ocurrió a una conductora de televisión llamada Mariana Echeverría, quien en su afán por subirse al tren del mame de internet decidió intentar el ‘Milk Crate Challenge’, un reto que lo único que le consiguió fue una visita al hospital. ¡Se le está diciendo!

Lo anterior ocurrió en un programa de televisión llamado ‘Faisy Nights’, al cual Echeverría fue invitada. Ahí le propusieron realizar el popular reto –que desde hace días los expertos han pedido no realizar– y en redes sociales ya circula el momento en el que la conductora escala la pirámide de cajas de leche y cae al suelo después de perder el equilibrio.

Acá se los dejamos:

Mariana Echeverría fue a parar al hospital gracias a este reto viral

Si bien la caída no se aprecia tan aparatosa (de hecho hasta subieron una selfie donde posa con otros miembros de la producción después del incidente), al final Mariana indicó que fue a dar a urgencias por una herida que sufrió en la pierna, la cual debió estar bastante fuerte porque creyó que necesitaría puntadas.

“Sufrí un fuerte accidente en ‘Faisy Nights’, la verdad es que no la pasé nada bien. Yo pensé que me iban a coser, les voy a enseñar mi pierna, así quedó, pero les voy a enseñar la imagen sin la venda”, dijo la conductora a través de sus redes sociales donde mostró el fregadazo que se metió por el ‘Milk Crate Challenge’.

Uno que ya pidieron no replicar en redes sociales

Como lo comentamos anteriormente, en Estados Unidos profesionales como el Dr. Shawn Anthony, cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva en el Hospital de Monte Sinaí de Nueva York, ha advertido a las personas de los riesgos que existen con el ‘Milk Crate Challenge‘.

“Estamos viendo muchas lesiones ortopédicas como resultado de las caídas. Las lesiones pueden incluir roturas de muñeca, dislocaciones de hombro, desgarres del ligamento cruzado anterior y del menisco, así como afecciones que ponen en peligro la vida, como las lesiones de la médula espinal”, dijo recientemente el doctor al programa ‘Today’.

Es más, ya hasta la propia Mariana pide que no hagan el ‘Milk Crate Challenge’

Ya que si no le quieren creer a los especialistas, que les quede el testimonio de Mariana Echeverría como una sugerencia de qué no hacer. Y es que la conductora, a través de su cuenta de Twitter, pidió a sus seguidores que dejen de intentar las cosas que ven en internet, pues éstas son peligrosas y no valen la pena por unos cuantos likes.