Lo que necesitas saber: En el 2012 la UNESCO declaró al Cristo Redentor, Patrimonio de la Humanidad.

Las autoridades de Brasil andan buscando a un par de hombres que se lanzaron en paracaídas de uno de los brazos del Cristo Redentor. Y antes de que digan ‘Wow qué intrépidos’, vale la pena recordar un par de cosas; está prohibido lanzarse del Cristo y la zona no cuenta con las medidas de seguridad para realizar el salto.

Es decir, solo se pusieron en peligro y se metieron en problemas para tener un video con muchos likes.

Cristo Redentor, Brasil / Fotografía Wikipedia, Eugenio Hansen, OFS

Van contra hombres que saltaron del Cristo Redentor

Todo sucedió durante la mañana del 10 de septiembre, cuando los hombres se colaron en la zona del Cristo Redentor. David Moreira Figueiredo, guía de turistas se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió sobrevolar el área con su dron.

Vio que un hombre, con cámara en mano, se preparaba para saltar desde uno de los dedos del Cristo Redentor hacía la Laguna Rodrigo de Freitas. De inmediato dio aviso a las autoridades que, aunque llegaron a la zona no pudieron detener al sujeto.

Sin embargo, no era el único había otro sujeto involucrado que saltó antes de que él grabara el momento, por lo que las ya se abrió una investigación para dar con ambos. “No pude ver al primero en saltar porque saltó mientras yo recogía mi equipo”.

“Llevaba a mis clientes a visitar el Cristo Redentor cuando nos sorprendimos. Uno de los guardias de seguridad nos informó que había alguien en el brazo del monumento. En ese momento, tomé mi dron para intentar capturar las imágenes”. Contó el guía para el portal G1.

Acá les dejamos el video.

La policía de Brasil no solo investiga el salto, también la invasión a una área prohibida del Santuario del Cristo Redentor que por si fuera poco es patrimonio de la humanidad. Ya revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar los sospechosos.