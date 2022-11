Fíjate, Paty: ¿Qué pasa con David Guetta y por qué lo señalan de homofobia?

David Guetta, el conocido DJ y compositor de origen francés, se ha convertido en noticia en redes sociales durante los últimas horas luego de un video donde supuestamente despreció al influencer Kunno, durante una ceremonia de premios y razón por la que ahora lo acusan hasta de homofobia.

Resulta que el pasado 4 de noviembre en Madrid, España, se realizaron Los40 Music Awards, premios donde se reconoció a los mejores y/o más reconocidos artistas de la industria de la música en la actualidad y donde, evidentemente, se presentaron algunos artistas. Entre ellos David Guetta.

Foto: Getty Images

David Guetta y Kunno coincidieron en Los40 Music Awards

Sin embargo, resulta que el DJ estuvo nominado en la categoría “Best International Dance Artist”, junto con Tïesto, Swedish House, Mafia Lost, Frequencies, Calvin Harris y otros productores más de dicho género, aunque fue el francés quien se llevó el premio.

El encargado de presentar dicha categoría fue justo Kunno, influencer mexicano conocido en redes sociales por videos donde hace caminatas y por otras polémicas que constantemente protagoniza gracias a las cosas que dice/hace en su cuenta de TikTok.

Foto: Getty Images

Kunno quiso darle un beso y abrazo a David Guetta para felicitarlo

Pues bueno, resulta que en redes sociales comenzó a circular el video exacto donde Guetta sube al escenario para recibir el premio de manos de Kunno y otra conductora. Algo que se vuelve incómodo cuando el influencer espera al productor con los brazos abiertos para darle un abrazo.

La cosa es que David Guetta mantiene su distancia, tanto con el abrazo como el beso que Kunno intentó darle como felicitación. Si bien lo mismo pasó con la otra presentadora del premio, el gesto hacia Kunno fue el que causó más polémica en redes sociales.

Les dejamos el video a continuación para que chequen de lo que estamos hablando:

Pero las cosas no sucedieron como él esperaba

Como pudieron apreciar, en el clip se ve que David Guetta no se acerca lo suficiente a Kunno al recibir el premio, lo cual muchos tomaron como un desplante al influencer por parte del DJ francés a quien ahora algunas personas señalan de ser homofóbico.

Sin embargo, otros más consideran que David Guetta simplemente fue neutral y respetuoso al no conocer a Kunno, además de que aseguran el beso y abrazo simplemente no sucedió porque el productor no estaba tan cerca del influencer y la homofobia no tiene nada que ver en este asunto.

Acá algunas reacciones de esta polémica:

David Guetta ha sido señalado de homofobia a Kunno, pero muchos lo defienden

Considerando que Kunno no es de las personalidades más queridas del internet en México, los bandos se han dividido en internet en torno a este caso. Pero como siempre ustedes son los que tienen la última palabra al respecto, ¿qué opinan al respecto?