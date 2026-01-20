Lo que necesitas saber: El Xenovenator espinosai era una especie carnívora que vivió hace aproximadamente 73 millones de años en la Formación Cerro del Pueblo, en Coahuila.

El hallazgo de nuevos dinosaurios siempre será una noticia emocionante, más si ocurre en nuestro país… y es que en Coahuila, se descubrió al Xenovenator espinosai, una nueva especie de dinosaurio carnívoro con un rasgo único: su cráneo.

Nuestro país acaba de sumar un nuevo dinosaurio a su lista… se trata del Xenovenator espinosai, una nueva especie carnívora que vivió hace aproximadamente 73 millones de años en la Formación Cerro del Pueblo, en Coahuila.

Publicado en la revista científica Diversity, el descubrimiento señala que este dinosaurio pertenecía a los Troodontidae, un grupo de dinosaurios terópodos conocidos por su agilidad, cerebros relativamente grandes y sentidos muy desarrollados.

¿Por qué la importancia de descubrir que utilizaban la cabeza como arma?

La frase “usa tu cabeza” está tomando otro sentido… al menos en lo que respecta a los dinosaurios. Tras el hallazgo del Xenovenator espinosai, se descubrió que utilizaba su cabeza como arma.

Contaban con adaptaciones claras en el cráneo para el combate intraespecífico. Lo que significa que había enfrentamientos físicos entre individuos de la misma especie, asociados a competencias sexuales o de jerarquía.

Hasta el momento, no se habían encontrado adaptaciones relacionadas con el combate en terópodos maniraptores no aviares. Este es el único caso dentro del grupo… y lo mejor de todo, mexicano.