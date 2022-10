¿Por qué disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween ha desatado todo un debate en redes sociales?

No cabe duda alguna de que la serie sobre Jeffrey Dahmer se ha convertido en la más mediática de las últimas semanas. Netflix posicionó de nuevo a este asesino serial en la mente de las personas justo cuando estamos por celebrar Halloween.

Y hacemos mención de lo anterior porque eso es justo lo que desató un debate en redes sociales. Al ser el “personaje de moda”, mucho se habla de que será un disfraz muy utilizado en la noche de brujas de este 2022.

Foto: Netflix

¿Por qué piden no disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween?

Sin embargo, ahí empieza el debate. En redes sociales diferentes usuarios hicieron una petición para evitar disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween. ¿Por qué hicieron esto?

Pues bien, recordemos que la serie de Netflix Monster: The Jeffrey Dahmer Story, está basada en un asesino serial real. El sujeto existió y cobró la vida de muchas personas durante varios años en Estados Unidos.

Jeffrey Dahmer. Foto: Marny Malin/Sygma via Getty Images.

Esa es la base de la petición de evitar usar un disfraz del también llamado ‘carnicero de Milwaukee’. Se dice que por respeto y empatía con las familias de las víctimas, no viralicen el disfraz de Jeffrey Dahmer en el próximo Halloween.

Pero claro, esto es 2022 y ya sabes que todo lo que se dice enoja a más de un usuario. Ante dicha petición, se desató un debate porque hay quienes no ven nada malo en disfrazarse del asesino serial en noche de brujas.

Foto: Pexels

Muchos no están de acuerdo y así se formó el debate

Argumentos hay varios y hasta Drácula sale embarrado. Encontramos comentarios sobre que no tiene nada de malo porque los familiares de las víctimas no te verán allá donde vives a menos que estés en su mismo vecindario.

Otros apuntan a que ciertos personajes típicos de Halloween también están basados en asesinos reales, ahí es donde se menciona a Drácula, personaje inspirado en el sanguinario (y muy real) Vlad el Empalador.

En respuesta a eso dicen que no, que no es lo mismo. Una cosa es disfrazarse de Pennywise (personaje ficticio creado por Stephen King, y otra muy diferente es personificar a John Wayne Gacy, asesino serial que se vestía de payaso y mataba niños, en el cual se inspiró el autor para la creación de It.

Ya el argumento final, y el que parece más convincente, es que disfrazarse de Jeffrey Dahmer es tan simple como ponerse unos lentes, así que eso demostraría falta de creatividad. En fin, así la polémica desatada en redes sociales.

Foto: Netflix.