Seguramente viste en días pasados que Dude with Sign estaba dando el rol en la Ciudad de México, y muchos fans del influencer empezaron a crear sus propias teorías de qué estaba haciendo acá. ¿Qué protesta iba a mostrar en su característico cartel? ¿Qué lo motivó a darse la vuelta a la capital chilanga?

Pues acá nos pusimos a investigar y descubrimos que viene con un mensaje muy directo. Pero, ¿quién cuernos es Dude with Sign y qué mensaje viene a mostrarle a los mexicanos? Acá te contamos.

FOTO: Instagram | @dudewithsign

Dude with Sign está en México

Sí, sí, está en México, pero si no topas quién es este dude, te contamos de volada: Dude with Sign es Seth Phillips, un creador de contenido con casi 8 millones de seguidores solamente en Instagram, quien se dio a conocer por “protestar” de manera pacífica con singulares carteles. Y estas protestas van desde cosas tan divertidamente controversiales como “Seinfield es mejor que Friends” pasando por señalamientos que todos queremos decir pero nadie se atreve: “¿Cómo me salgo de un grupo de chat sin decirle a alguien?”

Si bien sus carteles nos sacan una sonrisa, hay otros en los que sí empatizamos (“Tal vez no debes calentar pescado en la oficina”) y algunos más que nos llevan a la reflexión como: “Deja de ignorar tu salud mental”. Digamos que la misión de Dude with Sign es poner sobre la mesa temas de los que necesitas platicar o simplemente quieres decirlo y ya.

FOTO: Especial

Dude with Sign ya reveló su mensaje en Ciudad de México

Dude with Sign llegó a Ciudad de México con un mensaje bastante directo de un tema que afecta a alrededor de 15 millones de adultos: la prohibición del cigarro. El influencer hizo equipo con Philip Morris México para poner una pregunta directa sobre la mesa: “¿Quieren que los mexicanos dejen de fumar, o no?”

“Los cigarros electrónicos, vapeadores y calentadores de tabaco son productos que aceleran exponencialmente la erradicación de los cigarros y del humo de nuestra vida. En poco tiempo, estas tecnologías están logrando lo que en veinte años no ha podido lograr el Convenio Marco para el Control de Tabaco, una reducción rápida y sostenida del consumo de cigarros”, aseguró Manuel Chinchilla, CEO de Philip Morris México.

Esta campaña busca dar a conocer la postura de los fumadores que piden tener acceso a productos sin humo que podrían reemplazar para siempre al cigarro.

Y tú, ¿qué opinas de la pregunta de Dude with Sign?