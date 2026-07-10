¿Por qué me interesa? La Capa de Aire Sahariano viaja todos los veranos más de 8 mil kilómetros del norte de África a México.

Como cada verano, ha llegado a nuestro país una nube de polvo que se formó en el desierto del Sahara. Se trata de uno de los fenómenos naturales más asombrosos e inexplicables del mundo, cuya presencia, casi siempre concentrada en los estados del sur de la República, se puede apreciar principalmente en las tonalidades del paisaje, y sobre todo en el naranja y rojo encendido de los atardeceres y los amaneceres.

Cada año, entre los meses de junio y agosto, un grupo de partículas viajeras, nacidas en la inmensidad del norte de África (donde solo hay arena y dunas), tiene la osadía de emprender una travesía que parece imposible. De las entrañas de uno de los páramos más grandes del mundo, este grupo de moléculas recorre el Atlántico durante más de siete días para instalarse en diversos estados de la república, como: Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Chiapas.

El polvo del Sahara llega cada verano a nuestro país. /Imagen CONAPRED

Este insospechado desplazamiento es por demás complejo, ya que para hacerse realidad una frágil nube de polvo desértico debe sobrevivir un océano entero, recorrer poco más de 8 mil kilómetros y, como si tuvieran un GPS interno, encontrarse en el camino con los vientos alisios, una colección de corrientes de aire constante que soplan entre el trópico y el Ecuador, y se generan gracias a los rayos de sol y la rotación de la Tierra.

¿Por qué la arena del Sahara llega a América?

Según los meteorólogos, el viaje del polvo del Sahara es un reconocido fenómeno de la termodinámica porque involucra el movimiento de la energía calórica de la Tierra… pero empecemos por el principio.

Durante el verano, el norte de África experimenta calores extremos que generan corrientes ascendentes de aire llenas de polvo mineral. En otras palabras, el Sol calienta el suelo del desierto del Sahara de tal manera que las moléculas de aire, como si fueran una aspiradora, absorben la arena hirviente, le quitan su densidad y la expanden en la atmósfera formando una nube de polvo.

Se trata de un fenómeno de la termodinámica./imagen Unsplash

Una vez en el aire, dicha nube de polvo se eleva cada vez más hasta alcanzar una altura de hasta 1,600 metros para luego dirigirse a hacia el oeste, abandonar las costas africanas, atravesar Mauritania, Senegal, Gambia y las islas de Cabo Verde hasta llegar al Atlántico.

Ya en el Océano, la Capa de Aire Sahariano (o SAL en sus siglas en inglés), que es cálida y seca, se topa de frente con el viento marino totalmente húmedo y helado. Este choque de temperaturas y sobre todo la densidad liviana del polvo del Sahara generan un efecto asombroso, ya que aire frío crea una cápsula térmica que arropa a la nube de polvo y la hace subsistir en el camino.

La llegada al Atlántico es casi milagrosa./imagen NORA LAB

En este momento del viaje entran en juego los vientos alisios, que soplan del este al oeste en la franja tropical, y son algo así como un avión atmosférico que transporta eficazmente la nube de polvo de la costa noroeste de África hacia el Caribe y el Golfo de México.

¿Qué efectos tienen para nosotros las nubes del polvo del Sahara?

De acuerdo a los expertos en meteorología, si bien la capa de aire sahariana no genera grandes movimientos ni en el paisaje ni en la salud, a su llegada a nuestros territorios, sí se hace notar en cambios sutiles en el paisaje y en personas que sufren algún padecimiento pulmonar o son propensas a las alergias.

En primer lugar, su llegada a nuestros territorios es visible porque los cielos se llenan de una neblina lechosa, debido a la presencia de partículas de polvo que dispersan de una forma surrealista la luz del sol y hacen que los colores exploten en el cielo.

Su presencia se nota en el naranja explotado de los atardeceres./imagen Unsplash

Asimismo, la atmósfera se llena de un aire seco, un poco asfixiante, que, aunque pareciera contaminación, en realidad es más milagroso de lo que pensamos porque, entre otras cosas, alivia la actividad tropical y reduce visiblemente la formación de huracanes.

Y finalmente, es importante tomar en cuenta que la llegada de la nube de polvo sí afecta a personas sensibles que o tienen alergias o padecen alguna enfermedad pulmonar crónica. A propósito de esto, si alguien se encuentra en una zona propensa a recibir la capa de aire, el CONAPRED recomienda usar tapabocas, cubrir los ojos y evitar el ejercicio al aire libre.

¿Te gustaría atestiguar el viaje de la nube de Polvo del Sahara?

Actualmente, existe en Estados Unidos un lugar llamado NORA encargado de estudiar la capa de aire del Sahara. Este laboratorio no solo observa el viaje de la nube de polvo con instrumentos sofisticados, sino que ha estudiado el efecto que tiene sobre la vida de los humanos y ha creado un mapa en tiempo real para que podamos ubicarla.

En esta página podemos monitorear a la nube en tiempo real./imagen Unsplash

Aquí les compartimos un link para que puedan verla por ustedes mismos.