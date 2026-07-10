Más vieja que las pirámides: La increíble pelota de hule de 3,500 años que puedes ver hoy

Lo que necesitas saber: El famoso juego de pelota era una actividad ritual entre las civilizaciones prehispánicas. Hoy podemos ver una pelota de más de 3,500 años de antigüedad que se conserva intacta.

La zona arqueológica de Teotihuacán tiene un nuevo museo con más de 170 piezas del pasado. Entre ellas se destaca una pelota de hule de más de 3,500 años, un hallazgo arqueológico que demuestra que el famoso juego de pelota es más antiguo de lo pensado. Daremos un vistazo a la tecnología prehispánica que logró conservar esta pieza de caucho por milenios.

El juego de pelota tenía una gran importancia en el pasado./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Aunque el fútbol moderno y el juego de pelota mesoamericano son de orígenes muy distintos, tienen mucho en común. Los dos buscan dominar la competencia mediante un balón dentro de una espacio rectangular, despiertan la pasión de jugadores y espectadores y crean un fuerte sentido de identidad colectiva. Esta bola de caucho revela la antigüedad de la competencia prehispánica.

La zona de Teotihuacán tiene un nuevo museo./Imagen Teotihuacán Mágico Facebook

El Museo Grandeza Teotihuacana abrió sus puertas oficialmente el pasado 9 de junio, está ubicado en la Puerta 1 de la zona arqueológica y junto con el Museo de la Cultura Teotihuacana y el Museo de los Murales Teotihuacanos nos cuenta la historia de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, con joyas como esta pelota milenaria.

Una pelota ancestral

En la región mesoamericana se han encontrado más de 2 mil canchas de juego de pelota. Esta competencia tenía una gran importancia ritual entre las diferentes culturas, su nombre en náhuatl era ollamaliztli y pitz en maya y era una representación del cosmos, donde la pelota simbolizaba el sol en movimiento y la cancha era el universo.

Una pelota más vieja que la mayoría de las pirámides./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

También representaba la lucha entre los opuestos y mediante el juego se resolvían conflictos territoriales y comerciales y se llegaban a evitar guerras. La pelota que podemos encontrar en el Museo Grandeza Teotihuacana es la más longeva de la que se tiene registro, con sus más de 3,500 años de antigüedad.

El juego de pelota es una actividad milenaria./Imagen Wikipedia

Es parte del hallazgo de 14 balones de hule natural o caucho que se hizo entre 1988 y 1996 como parte de una ofrenda en el sitio arqueológico de El Manatí, al sur del estado de Veracruz. Ahora queda a la vista del público y es considerada como la joya del nuevo museo teotihuacano.

Ingeniería deportiva avanzada

Su edad se determinó mediante diferentes estudios, como la datación por radiocarbono aplicada al hule y a la madera de las ofrendas y el análisis de las capas de tierra donde fue encontrada. Es considerada como una maravilla de la ingeniería química antigua, los olmecas se adelantaron por milenios a la industria moderna al crear pelotas de caucho elástico de gran resistencia y capacidad de rebote.

El juego de pelota tiene mucho que ver con el fútbol moderno./Imagen Facebook Teotihuacán Mágico Facebook

Estas bolas de caucho llegaban a pesar hasta 4 kilogramos y se fabricaban a partir de materiales completamente naturales y orgánicos. El hule o látex se extraía de la savia del Castilla elástica o árbol de hule y se mezclaba con el extracto de plantas como la Ipomoea alba, conocida localmente como gloria de la mañana, la dama de noche o el guamol.

Así, se conseguía una consistencia duradera y elástica que evitaba que el caucho se quebrara con los impactos y las pelotas conseguían un rebote perfecto. Durante el juego las pelotas no debían caer al suelo, solo podían tocarse con las caderas, los muslos o los antebrazos y debían pasar a través de los marcadores para marcar las anotaciones.

Un nuevo museo en Teotihuacán

A propósito de la Copa Mundial de Fútbol y la llegada de turistas se rehabilitaron zonas arqueológicas y museos en todo México. Teotihuacán tuvo mejoras y rehabilitación de accesos y señalizaciones, nuevos puntos de wi-fi gratuito y recorridos digitales interactivos, además de la apertura del Museo Grandeza Teotihuacana.

El Museo Grandeza Teotihuacana es el nuevo punto de interés de la zona./Imagen Teotihuacán Mágico Facebook

Este museo estuvo abierto anteriormente, pero cerró sus puertas y casi dos décadas después vuelve a recibir a quienes visitan la zona arqueológica de la Ciudad de los Dioses y sirve como introducción al recorrido. Ahora exhibe más de 170 piezas, algunas nunca antes vistas y la pelota de la zona de El Manatí es la más destacada.

Su exposición “Hule Ritual: Pelotas milenarias” tiene esta pelota que se mantiene casi intacta, réplicas fieles de pelotas de caucho que podemos tocar y nos cuenta la importancia religiosa, cultural y económica del hule y el juego de pelota, así como los procesos tecnológicos para crear estas esferas. Estará hasta agosto de 2026.

Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más importantes de Mesoamérica./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

La zona arqueológica de Teotihuacán con sus museos está abierta de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas. El costo de entrada general es de 210 pesos y de 105 pesos para mexicanos y residentes con identificación oficial. La visita a los museos está incluida.

Otras exposiciones sobre el juego de pelota

Además, en la estación del Metro Zócalo-Tenochtitlan tenemos también hasta el mes de agosto la muestra “Nace una pelota” con reproducciones artesanales de las 14 pelotas más antiguas de Mesoamérica y en el Museo del Templo Mayor se presenta la expo “El juego de pelota en Tenochtitlan”, con más de 100 piezas encontradas en el Teotlachco, la cancha principal de la capital mexicana; estará hasta septiembre de este año.

Réplicas de pelotas en la estación del Metro Zócalo-Tenochtitlan./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Esta disciplina era más que un deporte para los antiguos pobladores, representaba la unión con el cosmos y los dioses, los juegos atraían multitudes y marcaban el ritmo de las festividades cívicas y agrícolas de las comunidades.

Ahora tenemos la oportunidad de saber más sobre el tradicional juego de pelota y conocer la bola de hule más antigua de Mesoamérica, que incluso es más vieja que la gran mayoría de las pirámides.