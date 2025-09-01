Lo que necesitas saber: El Premio FIL de Literatura está dotado con 150 mil dólares y se entrega como reconocimiento al conjunto de una obra de creación en cualquier género literario.

La organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2025) anunció que este año el escritor franco libanés Amin Maalouf recibirá el Premio de Literatura en Lenguas Romances.

Amin Maalouf // Foto: Getty Images

Ganador del premio FIL 2025

De acuerdo con el jurado del premio FIL 2025, reconocerán a Amin Maalouf porque sus obras “ocupan un lugar esencial en la literatura contemporánea, al explorar con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno“.

El escritor tuvo que competir contra otros 48 postulados. Aunque al final los jueces seleccionaron al autor franco libanés porque su trabajo da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas.

Reconocerán al escritor en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el próximo 29 de noviembre. Al igual que el año pasado, esto se se realizara durante la ceremonia inaugural de la edición 39 de la FIL.

¿Quién es Amin Maalouf?

Amin Maalouf es reconocido por ser uno de los escritores más brillantes en la actualidad de las letras francesas, además de dar voz a los desarraigados.

Nacido en 1949, el escritor ha logrado grandes hazañas en su carrera como escritor. Ha incursionado en la novela, el ensayo, el periodismo y formando parte de la Academia Francesa desde 2011.

Este premio se suma a la lista de múltiples reconocimientos por su destacada defensa del diálogo intercultural. Tal como el Premio Goncourt al mejor libro de geopolítica y el Premio Príncipe de Asturias.