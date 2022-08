Desde tiempos inmemorables, ha existido el debate sobre la televisión y sus efectos aparentemente adversos para la salud mental. Y en ese sentido, siempre se vislumbra el detalle sobre cuánto nos afectan los tiempos prolongados frente al televisor.

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Arizona realizaron un estudio basado en los hábitos de consumo de TV de personas mayores. La investigación reveló cómo ciertas conductas sedentarias pueden aumentar el riesgo de padecer demencia.

El estudio sobre la relación de la demencia y la televisión en adultos mayores

Esta investigación, que se publicó el pasado lunes 22 de agosto en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), hace una interesante comparación entre diversas actividades que implican poca actividad física, como ver la televisión, estar en una computadora o leer.

Y aunque estas tres actividades serían sedentarias o de limitado esfuerzo físico, los resultados arrojan un importante contraste sobre lo que significa en realidad una conducta pasiva/de ocio y su influencia en el riesgo de desarrollar demencia.

Para el estudio, los investigadores utilizaron la información de una conocida base de datos de salud pública conocida como UK Biobank. Se consultaron los perfiles de más de 145 mil participantes, los cuales tenían un promedio de edad de 65 años al inicio del proyecto. Esta gente llenó algunos cuestionarios para dar información sobre sus hábitos sedentarios.

Luego, se revaluó su situación de salud tras una década según lo que se encontró en sus archivos médicos, además de que se analizaron diversos datos demográficos. Al determinar el diagnóstico de demencia, se encontraron más de 3 mil 500 casos positivos. Es decir, había una correlación importante entre el sedentarismo y el riesgo de demencia.

Pero ahí no acaba la cosa…

¿Todo sedentarismo aumenta el riesgo de demencia?

“No es el tiempo que se pasa sentado per se, sino el tipo de actividad sedentaria realizada durante el tiempo libre lo que afecta el riesgo de demencia”, dijo el profesor de ciencias biológicas y coordinador del estudio, David Raichlen.

El doctor Raichlen menciona que estudios anteriores han comprobado que ver la televisión de manera prolongada, implica niveles bajos de actividad muscular en la corteza cerebral, esto a comparación de estar en una PC o leer, que serían más beneficiosos debido a la estimulación intelectual que provocan.

“Aunque la investigación ha demostrado que estar sentado sin interrupciones durante largos períodos está relacionado con un flujo sanguíneo reducido en el cerebro, la estimulación intelectual relativamente mayor que se produce durante el uso de la computadora puede contrarrestar los efectos negativos de estar sentado“, agregó David Raichlen.

Ahí está el detallazo: ver televisión es una actividad que además de mantenernos sentados sin esfuerzo físico importante, no nos ayuda a estimular las capacidades cerebrales, y dedicarle tiempos prolongados aumenta el riesgo de padecer demencia en el futuro.

En cambio, leer o estar en una compu, si bien son actividades sedentarias también, estas sí incentivan el uso específico de diversas funciones cerebrales importantes.

El tema con la actividad física en esta investigación

Otra creencia común es que hacer ejercicio o mantener una actividad física remarcada, ayuda a cuidar la salud de nuestro cerebro. Y en este estudio, se recalca que eso es una verdad inobjetable… Pero no de la manera en la que creemos.

“Nuestros hallazgos sugieren que los impactos cerebrales de estar sentados durante nuestras actividades de ocio, están realmente separados de cuán físicamente activos somos”, mencionó Gene Alexander, otro de los investigadores que coordinan este estudio.

En otras palabras, hacer ejercicio nos ayuda a cuidar el cerebro y la salud mental sin duda, pero no es un parámetro que debamos considerar determinante para contrarrestar la demencia de una persona a futuro (al menos lo que dice la investigación).

“Lo que hacemos mientras estamos sentados es importante”, agregó David Raichlen. Así que, en ese sentido, saber todo esto es un paso importante para el posible desarrollo de terapias o tratamientos que ayuden a enfrentar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.