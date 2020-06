¿Es verdad que Facebook quitará el ‘Me importa’ en las próximas horas?

Noooo, llévame a mí… Parece que fue ayer cuando todo nuestro feed de Facebook estaba inundado de cadenitas de texto conformadas por las palabras “gratula, congrats, felicidades, lovely time, xoxo, etc,”. las cuales la gente comentaba desesperadamente con tal de activar la reacción de ‘Me importa’, esa que apareció solita a finales de 2020 con el propósito de compartir amor durante y después de la crisis de coronavirus.

Sin embargo, todo se derrumbó dentro de nosotros cuando este fin de semana (7 y 8 de junio), nos topamos con publicaciones de páginas que piden a los usuarios utilizar el ‘Me importa’ lo más que puedan, pues al parecer la compañía de Mark Zuckerberg está planeando quitarla en las próximas horas, tal y como ocurrió con el ‘Me enflora’, que Facebook activó para celebrar el Día de las Madres en 2016 y que quitó sin avisar nada.

Las teorías conspirativas respecto a la desaparición del ‘Me importa’

En Facebook cada vez comienzan a aparecer más publicaciones donde se anuncia la desaparición del ‘Me importa’, muchas de ellas incluso mencionan que ya son varios los usuarios que se han quedado sin la reacción de la carita abrazando un corazón, por lo que es cuestión de tiempo para que todos nos quedemos sin ella y seamos unos simples mortales en la red social.

Pero, también hay otros que afirman que la ‘disminución’ de la pandemia del coronavirus es el causante de la partida del ‘Me importa’, ya que se implementó como una herramienta para mostrar amor y apoyo extra a todas las personas durante el confinamiento, y como éste ya se está acabando en varios países pues como que no tiene mucho sentido el seguirla manteniendo junto el “me gusta” o el “me enoja”.

Si ya te estás tirando al drama porque finalmente hace unos días pudiste obtener la reacción y ya te la van a quitar, no te preocupes, ya que todo parece indicar que la desaparición del “Me importa” es sólo un tren del mame que comenzó como una manera de tener más reacciones en una publicación, y el cual se salió de control porque varios se la creyeron y nos trajeron a esta nota.

Lo decimos porque ni Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook (y quien anunció la integración de la reacción hace unos meses), ni la red social han comentado algo sobre la desaparición del “Me importa” del menú de reacciones, donde siempre la terminamos confundiendo con el “Me divierte” cuando queremos burlarnos de algo.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020