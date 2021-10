Y todo esto, ¿qué fue lo que provocó la caída de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales?

Vaya momento el que nos aventamos con varias de las redes sociales prácticamente fuera de servicio. Este lunes 4 de octubre -y como seguramente ya se dieron cuenta-, varias plataformas de Facebook Inc se vieron afectadas por una caída a nivel mundial en la que principalmente WhatsApp, la propia FB e Instagram fueron las que salieron mal libradas.

Y bueno, uno pensaría que sería cuestión de un par de horas para que se restablecieran las conexiones, pero la situación se ha prolongado más de lo esperado. Incluso, desde su cuenta de Twitter (que ironía por cierto), Facebook lanzó un breve comunicado donde se disculpan por lo sucedido.

“Nos disculpamos por el inconveniente”, remataba la red social. De la misma manera, Mike Schroepfer, gerente de tecnología de la compañía, tuiteó que “están experimentado problemas de red y que su equipo está trabajando lo más rápido posible” para restaurar su ecosistema de aplicaciones y servicios.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

La cosa se puso seria para Mark Zuckerberg y compañía al grado de que el magnate tecnológico perdió un buen dinerito en acciones por las más de cinco horas que sus redes se mantuvieron inactivas. En medio de la turbulencia, muchos se preguntarán ¿y qué demonios está pasando?… Antes de que caigan en alguna teoría conspirativa o algo por el estilo, acá les explicamos qué fue lo que realmente habría sucedido con el ‘apagón’ de FB.

Ya andaban diciendo que Anonymous estaba detrás de esto

WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger se fueron un largo rato este lunes 4 de octubre y como era de esperarse, las conspiraciones comenzaron a rondar en internet (o al menos, en las redes sociales como Twitter que no andaban fallando). De pronto nos asomamos a las tendencias y el favorito de mucho ya andaba ahí: Anonymous.

Los miles de perfiles del supuesto hacker comenzaron a hacer de las suyas adjudicándose la caída de las redes de Facebook Inc y por ahí, se replicó bastante un perfil correspondiente en TW correspondiente a @YourAnonOne. Este usuario mencionó que “el mundo estaba de rodillas”, que “los técnicos tenían 10 horas para reaccionar” y que “el mundo era un mejor lugar sin Facebook e Instagram”.

No habrá faltado el que se la creyó, pero les decimos algo: la caída de las redes WA, FB y IG tiene una buena explicación detrás. ¿Qué pasó o en qué estuvo toda la desconexión? Les detallamos las posibles causas.

¿Qué pudo haber pasado entonces?

Tal como informa The New York Times, el equipo de seguridad de Facebook Inc ha demorado en diagnosticar la falla en los servidores de Facebook dado que sus credenciales digitales dejaron de funcionar. Eso sí, ellos mismos indican que es muy poco probable de que la caída de las redes de la empresa se deba a un ciberataque.

Pero entonces, ¿qué pasó? En términos generales, nuestros dispositivos (tablets, teléfonos, computadoras, etc) no encuentran las rutas para acceder a los servidores de las plataformas de Facebook. La causa de ello sería que la compañía habría hecho una especie de actualización en sus registros de BGP o Border Gateway Protocol, sistema que sirve como un ‘servicio postal de internet’ mediante el que viajan los datos entre nuestros dispositivos y los servidores de la empresa, esto para que accedamos a nuestra información.

De acuerdo con el experto en seguridad cibernética, John Graham-Cummings, previo a la desconexión mundial se detectaron diversas actualizaciones de BGP como parte del protocolo de FB. Esto, al mismo tiempo, provocó que se borraran prácticamente todas las rutas entre dispositivo y servidor que nos permiten el acceso a WhatsApp, la propia Facebook, Instagram, Messenger y otras apps del ecosistema de la compañía.

Brian Krebs, otro reconocido experto en ciberseguridad, menciona en su blog que “Facebook eliminó el mapa que indicaba a las computadoras del mundo cómo encontrar sus diversas propiedades en línea”. El mismo Krebs dice en su cuenta verificada de Twitter que FB hizo una actualización de rutina de su BGP, pero que algo salió mal. La compañía, por su parte, no ha emitido un comunicado para aclarar la situación.

Debido a ello, las computadoras o celulares del mundo entero no podían ingresar a los dominios (DNS) de Facebook Inc. Vaya relajo ¿no lo creen?

From trusted source: Person on FB recovery effort said the outage was from a routine BGP update gone wrong. But the update blocked remote users from reverting changes, and people with physical access didn’t have network/logical access. So blocked at both ends from reversing it. — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Se restablecen los accesos a Facebook y sus redes

Poco después de las 5:00 PM, Facebook anunció que los servicios ya estaban restableciéndose poco a poco. El propio Mike Schroepfer mencionó en un tuit que las plataformas y redes de la compañía ya se encontraban en línea, aunque probablemente tardarían en regresar al 100%. Como sea, parece que es cuestión de unas horas para que todo vuelva completamente a la normalidad.

“A todas las pequeñas y grandes empresas, familias e individuos que dependen de nosotros, lo siento”, dijo en el posteo el Gerente de Tecnología de la empresa. Qué cosa la que acabamos de vivir.