Como cuando te roban el celular en el concierto, pero al menos el ratero te manda las fotos que sacaste

Lo que necesitas saber: A una fan de Taylor Swift le robaron el celular en un concierto y al menos se topó con un sujeto que le mandó las fotos que tomó en el show.

Aunque muchos ya conocemos de ‘pe a pa’ las reglas indispensables para ir a conciertos y festivales de música sin que se nos pierdan las cosas de valor, parece que muchos aún se confían y después se enfrentan a cosas como que les sacaron el celular, la cartera, etc.

Y es que por mucho que nos guste pensar lo contrario, es cierto que en muchos de esos eventos masivos hay amantes de lo ajeno que nomas’ van para ver qué se pueden echar a la bolsa. Aunque al parecer, incluso entre ellos hay niveles de maldad.

Foto: Getty Images

Una fan de Taylor Swift en Brasil se hizo tendencia luego de que le robaran el celular

Al menos eso es lo único que podemos pensar cuando vemos casos como el que les contaremos hoy. Y es que una fan de Taylor Swift en Brasil tuvo una experiencia bastante rara, ya que después del concierto le robaron el celular y el ratero no le quiso devolver el teléfono.

Pero eso no fue lo más extraño. Resulta que la chica, de nombre Lore Severino, contó a través de su perfil de X que al ver que la persona no le iba a regresar su celular, le pidió si por favor le podía al menos mandar las fotos que tomó en el concierto de la cantante.

Taylor Swift durante su concierto en Río de Janiero / Foto: Getty

El ratero no le quiso regresar el celular a pesar de que le daban dinero a cambio

Fue el pasado 27 de noviembre cuando Lore subió a su cuenta un par de fotos donde se veía la conversación que tuvo con esta persona. Aparentemente la chica mandó mensaje a su número de WhatsApp y al ver que los mensajes llegaron, preguntó a la persona cuánto le cobraba por regresarle el teléfono.

“Me robaron el día después del concierto de Taylor, sin refuerzos, y aún no había publicado ninguna foto… Aquí está el ladrón”, dijo la chica que mostró cómo el ratero del celular le envió varias fotos donde ella posaba frente al escenario del ‘The Eras Tour’.

Una fan de Taylor Swift quiso recuperar su celular perdido en Brasil. Foto: @loreseverino (X)

Incluso se portó buena onda y le mandó a la chica las fotos que tomó en el concierto de Taylor Swift

El ratero aplicó la de “pa’ que veas que no soy mala onda”, pues le mandó a la chica las fotos y hasta videos de Sabrina Carpenter, la telonera de Taylor: “Dejó de andar en la bicicleta que me atacó para inmediatamente enviar más de 110 fotos de The Eras, incluso las de Sabrina jajaja”, escribió la chica.

Aunque no dio detalles como tal, podemos deducir que Lore Severino sufrió un asalto y además del teléfono, le preocupaba el no haber hecho ningún tipo de respaldo o publicaciones en redes sociales antes de que le robaran el celular al salir del ‘The Eras Tour’.

Al final el ratero se portó “buena onda” y le mandó a la chica sus fotos del ‘The Eras Tour’. Foto: @loreseverino (X)

Al final la chica recuperó sus fotos y hasta le regalaron un celular nuevo

Pero bueno, al final la historia de esta chica tuvo un final feliz, ya que a través de su cuenta de Instagram subió una foto donde se le ve junto a un iPhone 15 que le regaló una tienda en Brasil luego de que su historia se hiciera viral en redes sociales.

No cabe duda que el destino opera de maneras muy misteriosas, pues al final esta chica vio en vivo a Taylor Swift, pudo conservar las fotos de ese momento y además de todo, ahora está estrenando celular bueno. Una prueba más de que Dios sí tiene a sus favoritos, ¿no lo creen?

Al hacerse viral, la fan de Taylor Swift recibió un iPhone de regalo. Foto: Instagram

