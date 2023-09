Lo que necesitas saber: De septiembre a noviembre del 2023, podrás caerle al

Todavía le falta un ratito, pero la vibra de Halloween ya se siente y sí: uno de los eventos preferidos de la gente en CDMX para estas festividades ya está aquí. El Festival del Terror de Six Flags 2023 comenzó, y acá les traemos el dato con fechas, precios, atracciones y todo lo que necesitan saber para caerle sin miedo (o mejor dicho, con ganas de pegarse un susto que de gusto jeje).

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Six Flags México.

Las fechas del Festival del Terror de Six Flags 2023

Siempre que llegamos a los meses de agosto-septiembre, se empieza a sentir la emoción de la temporada de Día de Muertos (ya saquen el pan por favor) y el rollo halloweenesco. Con eso en mente, para muchos seguro que se ha vuelto una tradición caerle al Festival del Terror de Six Flags.

Y bueno, atentos para que se arme el plan. El evento en el parque al sur de la CDMX se realizará del 14 de septiembre al 12 de noviembre, así que no hay excusa para que se lo pierdan.

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Six Flags México.

Habrá 10 atracciones extremas para los amantes del terror de hueso colorado

Como ya sabrán los meros seguidores de antaño, la Caminata Zombie, la música en vivo y la Zonas de Espanto, conformadas por la Twisted Clowns y Guerreros ancestrales, son parte de la experiencia del Festival de Terror de Six Flags. Y eso, por supuesto, además de algunas atracciones ya conocidas como las Mazmorras, Terror en París, Espantapájaros y La Prisión.

Pero lo que le dará un toque especial a esta edición del festival, es la incorporación de otras seis nuevas atracciones extremas, algunas de ellas basadas en reconocidas franquicias de terror del cine. Esta es la lista de las nuevas atracciones:

– Leyendas de México: basada en historias populares y leyendas mexicanas que seguro te van a mantener con un ojo bien abierto.

– Catástrofe: el concepto va de una serie de experimentos clandestinos realizados por siniestros científicos que le han ‘jugado a ser Dios’ sin pensar en las consecuencias.

– Región Extraterrestre: ahora que las revelaciones alienígenas andan de moda en EE.UU y México, esta atracción va a estar bastante buena, conspiranoica y terrorífica.

– Saw: incluso si no has visto alguna película de la franquicia, sabes que el juego de miedo de Saw es lo más intenso y horrífico del mundo. ¿Quieres ser participante o espectador?

– Hotel Victoria: un misterioso hotel alberga las historias más impactantes jamás contadas. Algunos entraron a la habitación equivocada y jamás volvieron.

– Ghost Face/Fábrica del miedo: de día, una experiencia interactiva que tú mismo protagonizarás como en las pelis de Scream… De noche, escapar no va a ser nada fácil.

Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Six Flags México.

El Kid Boo Fest

Sí, en total serán 10 atracciones de terror más dos Zonas de Espantos llevadas a otro nivel. Pero no es lo único que habrá ya que el Festival del Terror de Six Flags 2023 anunció también el Kid Boo Fest.

Esta iniciativa va destinada a los más chicos que a lo mejor no están buscando emociones tan extremas. Algunos amigables monstruos estarán ambientado esta parte del festival regalando dulces en la atracción conocida como Dulce o Truco. Y también habrá algunos escenarios geniales para pasar el rato como el Laberinto Calabaza.

Precio para las atracciones del Festival del Terror de Six Flags 2023

Recuerda que para acceder a las atracciones del Festival del Terror de Six Flags, debes contar con un boleto individual o tu pase anual, al que se aplicará un costo extra. El precio para acceder es de 500 pesos para las atracciones de terror.

Precio para atracciones de terror del Festival. Foto: Captura de pantalla.

Te puede interesar