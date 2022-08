Dicen por ahí que no hay nada como la creatividad del mexicano, y la verdad es que estamos de acuerdo. A lo largo de los años hemos demostrado que a la hora de armar fiestas diferentes nadie nos gana. Sin embargo, de repente los pachangones se pueden poner un tanto essstraños. Tal como sucedió recientemente cuando organizaron unos quinceaños con temática de Harry Potter y las cosas se salieron de control.

Cuando pensamos que no había nada más raro que el show de Stranger Things en el Estado de México (POR ACÁ lo pueden checar si no saben de qué hablamos), llega Monterrey a decirnos “quítense, que ahí les voy”. Resulta que un usuario de TikTok llamado Gera Tamayo, compartió en su cuenta un video donde podemos ver cómo se pusieron unos XV años en la tierra de la carnita asada inspirados en el mundo mágico creado por J.K. Rowling. Y la neta nos dieron muchas ganas de estar ahí.

Harry Potter y Voldemort terminaron cantando juntos en esta fiesta de XV años/Foto: Captura de pantalla

Aunque no lo crean, en estos XV años, Harry Potter y Voldemort cantaron juntos

En las imágenes se puede ver a un grupo de personas disfrazados como varios personajes de la saga como Harry Potter, Lord Voldemort, Hermione Granger, Ron Weasley y Draco Malfoy, tomándose fotos con la quinceañera. Pero la cosa no paró ahí, ya que el mismísimo ‘señor tenebroso’ fue el encargado de abrir la pista de baile, echándose el vals con la festejada y dejando a los invitados con el ojo cuadrado… sí, esto no es broma y aunque no lo crean, todo se puso aún más bizarro.

Después de esto, aparece ‘el que no debe ser nombrado’ sacando los pasos prohibidos de quebradita junto a Harry, pero el mismísimo Malfoy tampoco se quedó atrás eh… Aunque lo que de plano nos voló la cabeza fue ver a Potter y Voldemort bailando “The Scientist” de Coldplay muy pegaditos, pero sobre todo cantando “Mis ojos lloran por ti” a todo pulmón (hasta la parte rápida se echaron). A continuación les dejamos el video de este épico pachangón:

Como era de esperarse, la historia de esta fiesta de XV años con temática de Harry Potter poco a poco se fue viralizando en TikTok e incluso está llegando a otras redes sociales. Y sí, como podrán imaginarlo, un montón de personas quedaron sorprendidas al ver al joven mago y compañía pasándola bomba en el reventón.

Pero también muchos comentaron que les hubiera gustado estar ahí para cotorrear con los personajes –nosotros también, jiar jiar jiar–. Así que ya lo saben, si están buscando una forma original de festejar sus quince primaveras y son fans from hell del mundo mágico de Harry, esta es la opción ideal para hacer que su pachanga sea inolvidable.