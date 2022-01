Conoce a Franco Canseco, el niño mexicano que presentará su invento en el CES 2022

Por ahí hay una frase que dice “hay talento, solo falta apoyarlo”, y la verdad es que estamos de acuerdo. En México tenemos un montón de personas con una mente increíble y que han ideado varias cosas para cambiar nuestras vidas. Ejemplos hay y muchos, pero hoy queremos contarles sobre un niño rifado que pone en alto el nombre de nuestro país, su nombre es Franco Canseco y estamos seguros que después de leer su historia no le perderán la pista, porque su ingenio lo ha llevado muy lejos.

Probablemente no conozcan a este pequeño mexa de 13 años, pero aunque no lo crean, tiene un futuro sumamente brillante y no lo decimos solo porque sí. A pesar de su corta edad, Franco rápidamente se ha ganado la admiración y el respeto de un montón de personas porque inventó algo que promete ayudar a muchísima gente. Es más, para que se den una idea de qué tan grande es lo que ideó, ha aparecido en Shark Tank México y presentará su productor en el CES 2022.

La maravillosa historia de Franco Canseco y su invento: la banda neutónica

Resulta que a sus tiernos ocho años, Franco Canseco comenzó a idear un invento para solucionar uno de sus problemas: conciliar el sueño. El resultado de todo esto fue un dispositivo llamado banda neutónica y quizá se estén preguntando, ¿qué es eso? Bueno, en palabras simples, se trata de un aparato electrónico que promete ayudar a todas las personas que como él sufren de insomnio o cualquier otra dificultad para dormir. Aunque eso sí, al principio no consiguió lo que esperaba.

Según lo que ha contado a distintos medios, la madre de Franco, la filántropa Erika María Rodríguez, ella motivó a su hijo a que buscara una solución a esta dificultad. La primera banda Neutónica que creó consistía únicamente en una banda elástica que incluía unos audífonos para poner música y sonidos relajantes y que un año después registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). A partir de ese momento, comenzó a buscar mejoras para su creación.

Ha participado en concursos y ahora cuenta hasta con validez científica

Desde 2017, Franco Canseco ha participado y ganado diversos concursos de innovación, como el de Ideas hechas en México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Expo Ciencias ESIALMAT en Chile. Por si esto no fuera suficiente, este niño talentoso comenzó a tener el apoyo de médicos importantes, como el neurocirujano Eduardo de la Vega Violante, que lo ayudaron a evolucionar la banda neutónica y darle validez científica a través de la neurofisiología.

Para no hacerles el cuento más largo, la banda neutónica ahora incluye un transmisor que emite ondas alfa artificiales con pulsaciones electromagnéticas de 8 a 9 Hertz, cuatro piedras de turmalina, una mascarilla de total oscuridad y unos audífonos que reproducen música relajante compuesta por músicos mexicanos. Una vez que hizo todos estos cambios y perfeccionó su invento, comenzó a buscar quien lo apoyara a comercializarlo. Y es ahí cuando decidió ir a uno de los programas más famosos de nuestro país.

Este aparato lo llevó hasta ‘Shark Tank México’

En su intento de que todo el mundo conociera su aparato, Franco Canseco fue hasta Shark Tank México donde evidentemente logró cautivar a todos los ‘tiburones’. Su presentación ha sido de las mejores que se han visto en el show de televisión, a tal grado de que recibió una valuación de 2.5 millones de pesos por el 40% de su idea, llevándose con él a todos los inversionistas como socios y embolsándose una buena cantidad de dinero para producir su invento.

Desde entonces y gracias a este financiamiento, Franco, junto a su mamá y el doctor Violante crearon la empresa Neutónica, que ha vendido alrededor de 5 mil bandas en México, Estados Unidos y Canadá desde febrero de 2021, cuando comenzó la venta oficial del producto. Los números de la compañía van viento en popa, pero la visión de este pequeño y las personas que lo acompañan es tal, que le apuntaron a uno de los eventos de tecnología e innovación más importantes del mundo.

Una idea que llega hasta el CES 2022

Resulta que Franco Canseco estará presente en la edición 2022 de la Consumer Electronic Show (POR ACÁ pueden checar los anuncios que más nos emocionaron), uno de los pocos mexicanos que participarán en esta convención en Las Vegas. Para que se den una idea de qué tan grande es este evento, empresas como Google, Samsung, Sony y más gigantes tecnológicos aprovechan el espacio para mostrar algunos de los productos con los que planean cambiar la industria.

En este show, Franco intentará que más personas y emprendedores de distintos países conozcan su invento, y quien sabe, en una de esas se animan a apostarle a este producto que promete cambiarle la vida a todos los que sufren de insomnio y problemas de sueño. Y la verdad es que estamos seguros de que lo conseguirá, pues tiene todo en sus manos para revolucionar nuestro país y el planeta con una idea que nació de su gran ingenio. A estos mexicanos vale la pena seguirlos.