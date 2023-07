Lo que necesitas saber: J. Robert Oppenheimer no solo era un físico nuclear tan reconocido como polémico: también tenía su propio trago especial.

Christopher Nolan y el elenco encabezado por Cillian Murphy hicieron un trabajo excelente en Oppenheimer recreando la vida y el –controversial– trabajo del llamado ‘padre de la bomba atómica’. Y con ello, no solo nos referimos a los aspectos científicos, los dilemas morales o las relaciones sentimentales… también hay cosas interesantes como el famoso ‘martini Oppenheimer‘.

Es muy probable que ante la inmensa historia que se nos presenta en pantalla, de repente se nos escapen dos que tres detallitos menores. Y es que por eso decimos que Nolan estudió al físico nuclear a fondo para la cinta, tanto que plasmó en el largometraje el conocido gusto del científico por este trago.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer. Foto: Universal Pictures.

El trago preferido de Oppenheimer aparece en la película

Este es un spoiler bastante menor, pero de todas formas abrimos una ALERTA DE SPOILER… En Oppenheimer, hay una escena donde vemos al protagonista platicando en una cocina con un colega suyo. El físico tiene varios vasos estilo coupe al alcance y mientras sostiene la charla, va preparando los tragos.

Su esposa Kitty (interpretada por la rifada Emily Blunt) entra en escena preguntando con desdén dónde están los martinis. Y ese diálogo podría no ser tan significativo para la trama de la película, si somos honestos… pero es el ejemplo de esos pequeños detalles de la vida real que el director de la película no dudó en recrear. Sí, el martini Oppenheimer existió.

J Robert Oppenheimer en 1963. Foto: Getty.

Como señala The Washington Post en un reciente artículo, Oppenheimer era conocido entre sus allegados, entre otras cosas, por su forma de preparar martinis. Se dice que le gustaba hacerlos bien cargaditos ‘pa’ que amarre’, además de que mojaba los bordes de los vasos con una infusión de jugo de limón y miel.

El medio antes citado tiene como fuentes al libro American Prometheus, que fue en el que se basó Nolan para el guión de la película. E incluso, se sabe que el propio J. Robert Oppenheimer tenía una frase especial para hacer su brindis cuando se echaba un trago con sus colegas del Proyecto Manhattan: “To the confusion of our enemies” (por la confusión de nuestros enemigos).

Ahora bien, ¿existe la receta para el martini Oppenheimer? Claro que sí, pero tenemos que decir que es un trago bastante fuerte en lo que respecta a las proporciones conocidas para hacer un martini.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Esto es lo que lleva el ‘martini Oppenheimer’

Como es bien sabido, J. Robert Oppenheimer organizaba fiestas en su casa de Los Álamos, región donde el Proyecto Manhattan se asentaba. Y fue ahí donde se hizo conocido su gusto por la coctelería… o bueno, mejor dicho, su famoso trago al que nos referimos como martini Oppenheimer.

Lo curioso del asunto es que es el propio Laboratorio Nacional de Los Álamos (que el mismísimo Oppenheimer ayudó a fundar) es el que comparte la receta del coctel en su sitio web. Nomás necesitas estos ingredientes: ginebra (4 onzas líquidas), vermut (una pizca) el vaso coupe frío, y finalmente la mezcla de jugo de lima y miel.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Como dijimos anteriormente, el vaso coupe enfriado va cubierto por los bordes con la mezcla de lima y miel, para luego ponerle las cuatro onzas líquidas de ginebra con la pizca de vermut. Pero aquí hay un dato interesante sobre por qué el martini Oppenheimer estaba tan cargadito.

Aquellos que le saben a la coctelería ya habrán identificado el asunto. Pero para quienes no, el hecho de poner cuatro onzas líquidas ya podría ser algo bastante exagerado. Según The Washington Post, las proporciones de ese martini serían de 16/1 (es decir, 16 partes de ginebra por 1 de vermut), que supera las proporciones ‘estándar’ del 4/1 al 6/1.

De acuerdo con testimonios recogidos por el Laboratorio de Los Álamos, algunas de las personas que lograron probar esos tragos decían de Oppenheimer que “servía los martinis más fríos y deliciosos”. Qué cosa, ¿no lo creen?

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Entrevista con el elenco de elenco de Oppenheimer

Aprovechando que hablamos del martini Oppenheimer, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Christopher Nolan, Cillian Murphy y parte del elenco principal de Oppenheimer. Chequen lo que nos contaron, porque la plática se puso bastante buena.

Te puede interesar