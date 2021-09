La historia detrás del meme: El verdadero origen del audio de “Hola Juan Carlos” en TikTok

Por si en los últimos días se preguntaron por qué había un tren del mame para las personas que se llaman Juan Carlos… En TikTok hay un audio que muchas personas están usando para describir situaciones que pueden parecer paranormales, pero que en realidad son graciosas porque al final insultas o muestras la presencia de alguien más.

Si ustedes son de los que se la viven en dicha app (no es critica, los entendemos) seguramente ya saben de qué audio hablamos. Y si no, entonces sigan leyendo que en esta edición de “La Historia Detrás del Meme” les contaremos quién está detrás del audio de “Hola Juan Carlos” y también, cómo un perrito viral tiene mucho que ver con este tren (aunque no fue el creador).

El verdadero origen del “Hola Juan Carlos” fue en Argentina, en el año 2019

Todo comienza en el 2019 cuando un sujeto llamado Juan Carlos, un hombre de Argentina que veía la película de ‘El Conjuro’. En una entrevista con el portal Huarpe, este hombre detalló que esa noche tomó una foto de la película (en donde se ve un ente blanco) y se la envió a su hijo Mauricio, quien en ese momento se encontraba con Mateo, su sobrino y protagonista de esta historia.

Juan Carlos –quien se molestaba mutuamente con Mauricio y Mateo– le mandó al niño un audio en el que afirmaba que el espíritu de la película (Mateo, en ese entonces de 7 años) lo está persiguiendo. Él sabe que es una broma, pero para responderle a su tío decide mandarle un audio de respuesta que hoy ya es viral en internet.

El audio se difundió en internet desde entonces

“No te entiendo nada porque aquí está el espíritu” dice el pequeño que después modifica su voz para sonar como el fantasma en cuestión: “Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas”, dice el niño en una nota de voz que duraba menos de 10 minutos y que se volvió un fenómeno este 2021 gracias a Yanina, una de las hermanas de Mauricio.

Resulta que en diciembre de ese mismo año Yanina envió el audio a un profesor de teatro llamado Andrés Pomiro, quien en redes sociales se ha vuelto una especie de celebridad por interpretar/imitar notas de voz graciosas que la gente le envía a través de WhatsApp. De hecho se autodenomina como “El chico de los audios”.

Pero en TikTok el responsable de viralizarlo fue un perrito llamado “Muñeco”

Resulta que ahí fue como el audio poco a poco comenzó a tener presencia en redes sociales como Twitter y Facebook, así como en YouTube. Sin embargo, el audio de “Hola Juan Carlos” explotó en junio de este año, cuando el usuario de TikTok @mulleco_ subió un video de su perrito ‘Muñeco’ que parecía bastante molesto.

El usuario de dicha cuenta usó el audio de Mauricio y Mateo para su video (que les dejaremos acá abajo). Y de ahí fue cuestión de tiempo para que miles de usuarios soltaran a volar su imaginación e hicieran lo mismo con el audio de “¿cómo estás chupapija?” y hasta replicando las imágenes del perrito Muñeco, quien sólo se encargó de llevar la nota de voz a más gente en dicha plataforma:

Este es el video en cuestión:

El “Hola Juan Carlos” ya nos ha regalado varios memes en internet

Como pueden ver, desde el 2019 el audio viral de “Hola Juan Carlos” ronda por los bellos lares de internet de las cosas, llevando al pequeño Mateo (que hoy ya tiene 9 años) a ser una de las celebridades no tan conocidas de la web y quien dos años después se volvió un verdadero fenómeno gracias a TikTok y a su tío Juan Carlos, quien seguramente agradece haberlo molestado.

Y bueno, ya entrados en el tema, como siempre les dejamos los mejores memes y reacciones que ha dejado el “Hola Juan Carlos” de Mateo:

A veces solo hay que decir “HOLA JUAN CARLOS COMO ESTÁS CHUPAPIJA” y seguir. —  (@SrtoNono) September 20, 2021

Kendall: No te entiendo nada porque acá está el espíritu

Kim: Hola Juan Carlos, cómo estás chupa pija? pic.twitter.com/LimvXJhGX6 — Nicky (@niestigarribia) September 14, 2021