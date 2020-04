Esto se sabe sobre la historia del perro que come cereal con cuchara (acompañado de algunos memes)

No han pasado ni dos días desde que supimos de la supuesta existencia de videos subliminales que Canal 5 posteaba en sus redes sociales a las tres de la mañana, y en la web ya ha aparecido otro suceso “paranormal” que tiene a todos buscando información con tal de poder dormir con la luz apagada. Así es, en esta ocasión hablaremos de la historia del perro que come cereal con una cuchara, un personaje que al parecer desató la tragedia dentro de una familia mexicana y el cual le está quitando el sueño a muchos usuarios.

“¡¿Un perro que come cereal con una cuchara?!”, seguramente fue lo que se preguntaron muchos al leer el inicio de esta nota, y es correcto. Peeeero mejor vamos por partes para que entiendan sobre qué va la nueva creepy pasta que tiene al internet de cabeza y la cual incluye al Cruz Azul, un cereal y por supuesto, un perro que come dicho alimento con apoyo de una cuchara. ¡Estas historias no las tiene ni Dross!

La historia del perro que come cereal con una cuchara

La historia del perro que come cereal con una cuchara comenzó cuando el pasado 30 de marzo un usuario de internet llamado ‘Trejo Samuel’, compartió en su cuenta de Facebook la historia de cómo hace tres años la vida de uno de sus tíos –y la familia del don en cuestión– cambió luego de que, al regresar de un partido del Cruz Azul (spoiler: también perdieron el invicto en ese entonces) uno de sus primos encontró a su perro comiendo cereal con una cuchara y enloqueció.

De acuerdo con el relato, Samuel, su papá, uno de sus tíos y dos de sus primos fueron a ver a la ‘máquina celeste’ al estadio. Cuando regresaron del partido, fueron los hijos de su tío quienes entraron a la casa para ir al baño sin imaginar que ahí el día se convertiría en una tragedia: “De repente de la casa de tío comenzar a escucharse unos gritotes de hombre, como si estuvieran torturando a alguien y nombre que los tres nos bajamos en putiza a ver que pasa, yo ya me iba haciendo a la idea de que vamos a linchar a una rata”, menciona el usuario.

Para no hacerles el cuento largo, uno de los primos de Samuel se convulsionó y al parecer la razón de ello fue porque cuando entró a su casa encontró a un perro comiendo cereal con una cuchara. “Le preguntamos que pasó y él dijo que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara, nombre si vieran cuando dijo eso mi primo grande otra vez se puso de loco a la verga tons ya le hablamos a una ambulancia porque no sabíamos qué mas hacer”, detalla Samuel en su relato que parece 100% real no fake (ay ajá).

Acá se los dejamos por si quieren enterarse de todo el chisme:

La publicación, que ya lleva más de 44 mil comentarios y se ha compartido más de 41 mil veces, al parecer tiene a varios usuarios con miedo de que llegue la noche y al entrar a la cocina se encuentren al firulais echándose un plato de hojuelas azucaradas con leche fría. Pero no sólo eso, sino que también tiene a todos haciendo memes de la situación a diestra y siniestra, porque ya sabemos que así funciona el mágico internet de las cosas.

Acá algunos de los que encontramos mientras navegábamos por ahí:

Tu quinta imagen vio a su perro comer cereal con cuchara pic.twitter.com/hfm5uA5H5J — Abelquedicebueno (@Abeldelbueno) April 2, 2020

Leí la historia del perro comiendo cereal con cuchara y ahora no puedo dormir garsias pic.twitter.com/b1uyi40KaJ — (@star666bbibbi) April 1, 2020

El perro comiendo cereal con cuchara a las 3AM #PERROCOMIENDOCEREAL pic.twitter.com/qmRHOM82sK — edgarmwar (@Dorsadg1) April 2, 2020

yo esperando a que Canal 5 empiece publicar sus videos // mientras mi perro está comiendo cereal con cuchara en la cocina pic.twitter.com/ykDpFoE7tt — ́ (@zorrosant0) April 2, 2020

Los memes del perro comiendo cereal con cuchara fueron lo mejor que paso esta semana porque ya estaba harta de su luna satanica pretenciosa. pic.twitter.com/4abYwQ5dVh — (@FaithPotion) April 2, 2020

me dio mucha risa la historia del perro que como cereal con cuchara jajajaaja pic.twitter.com/2RHLA15qbl — vale the corgi (@valebargas2) April 2, 2020

Soportaría cualquier cosa menos ver al perro que come cereal con cuchara. pic.twitter.com/9JMn5ChJYY — (@bbrianwithay) April 2, 2020

Cuando llegas a tu casa y te topas al perro comiendo cereal con cuchara pic.twitter.com/Nd2TnxjSeD — (@unascerezitas) April 2, 2020

te digo amigo que el perro estaba comiendo cereal con cuchara pic.twitter.com/vZEEffyvxY — Turbo Cacuy: Neon Genesis Edition (@Berumel) April 2, 2020

Si bien por el momento nadie sabe con exactitud cuál es el origen de la historia del perro comiendo cereal con cuchara, lo único que internet sabe con certeza es que la imagen que acompaña a la historia fue creada por un artista Jay Schmetz, un don de unos 40-50 años que se dedica a ayudar a animales rescatados al donar un porcentaje de las ganancias que genera con pinturas con temáticas de animales, entre las que se encuentra el perro que come cereal con cuchara.

Acá la usuaria de Twitter @blurryho0d nos lo explica mejor a través de un hilo posteado en su cuenta (el cual ahí les va con todo y sus ‘regalías’):

En su mayoría provienen de sitios de compra y venta como eBay pic.twitter.com/o3xsxuahvx — STREAM CALM // track 12 (@blurryho0d) April 2, 2020

Resulta que si buscas el nombre de esta persona te aparece el blog de un hombre de 40-45 años, obviamente es animalista y de hecho tiene su propio refugio para animales. También en su descripción dice que es el autor de estas pinturas. pic.twitter.com/x6PVrD9Red — STREAM CALM // track 12 (@blurryho0d) April 2, 2020

Pero lo que más me llamo la atención es que tiene un banner/insignia que dice “Art Helping Animals” y pues me puse a investigar que era eso pic.twitter.com/UbiGjpG7uU — STREAM CALM // track 12 (@blurryho0d) April 2, 2020

Este hombre dona parte de su trabajo para ayudar a animales, osea, el cuadro del perro comiendo cereal más allá de buscar generar miedo, tenía la finalidad de juntar dinero para fundaciones. pic.twitter.com/FPAgfr5GAn — STREAM CALM // track 12 (@blurryho0d) April 2, 2020

El mame es gracioso e interesante, pero en vez de reírnos del meme, deberíamos de apoyar a artistas como Jay que viven haciendo lo que aman y tomarlo en serio. Su eBay: https://t.co/3bybWBUxQT

Su blog: https://t.co/demjMsyB9q

Art Helping Animals: https://t.co/SQsM4RY1Pq — STREAM CALM // track 12 (@blurryho0d) April 2, 2020

¿Es la historia del perro que come cereal con cuchara una de las obras maestras de 2020? Probablemente no, pero ya saben que nos encanta subirnos al tren del mame y sobre todo, aprovechar cualquier oportunidad que se nos presenta de no tener que hablar del coronavirus, que bastante estresados nos tiene. ¡Quédense en su casa!