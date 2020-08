Aww: Hombre de 109 años tejió suéteres para pingüinos heridos en sus últimos días

Nunca es tarde para hacer un cambio positivo en el mundo. Esto nos lo demuestra Alfred Date, quien a los 109 años, eligió usar su tiempo libre para hacer del mundo un lugar mejor y encontró la forma más adorable de hacerlo. Haciendo un buen uso de sus aún ágiles dedos, el abuelito se ofreció como voluntario para ayudar a proteger a los pequeños pingüinos expuestos a derrames de petróleo, que les impiden permanecer secos, haciéndoles lindos suéteres.

La historia de “Alfie” Date

“Alfie”, de acuerdo a lo que cuenta el Daily Mail, comenzó a tejer en 1932 cuando su cuñada le enseñó a tejer. Aunque seguramente nunca se imaginó que esta habilidad la iba a usar para ayudar a unos pingüinos 88 años después. Cuando Date se mudó a su nueva casa de retiro en Umina, en la costa central de Nueva Gales del Sur, se enteró del programa Knits for Nature que invitaba a hacer pequeños suéteres para los pingüinos afectados por derrames de petróleo.

“Creo que estuve aquí unas 12 horas, podría haber sido 13. Las dos niñas (enfermeras) se me acercan y me dicen ‘Creemos que puedes tejer’“, dijo Date, quien falleció en 2016, en un entrevista previa.

Lanzado por la Fundación Penguin de Phillip Island, el programa Knits for Nature ayuda a un papel importante en la rehabilitación de los pingüinos expuestos a derrames de petróleo. Además de ser mortal para los pingüinos cuando se ingiere, el petóleo también daña sus plumas, exponiendo su piel a temperaturas frías. Esto los deja fríos, pesados ​​e incapaces de nadar o buscar comida.

Al enterarse del programa, Alfred Date se puso manos a la obra y tejió adorables suéteres para los pájaros, asegurándose de que sus creaciones fueran de la máxima calidad. “Me gusta hacerlo sin errores y no me excuso por hacerlo”, dijo. Date explicó en ese momento que nunca ha podido negarse a ayudar a los necesitados y que a menudo se involucraba en proyectos para amigos y familiares.

El tejedor de jersey de pingüino más antiguo

“Las chicas que solían trabajar para mí, te dirán que soy muy tonto. No puedo decir que no. Es una buena manera de llevar bien la vida. Haces amigos todo el tiempo”, dijo en sus últimos años. Aunque la Fundación Penguin inicialmente desconocía su estatus de persona más vieja en Australia cuando comenzó a contribuir, la organización sin fines de lucro lo compensó nombrándolo oficialmente su “tejedor de jersey de pingüino más antiguo”.

Jodi Bellett, oficial de rehabilitación de vida silvestre de Phillip Island Nature Parks, reveló que el programa ha sido un éxito increíble. “Ha habido muchos patrones y una creatividad asombrosa que ha surgido de estas donaciones. Algunas de ellas han sido exuberantes”, dijo.

Al explicar cómo funciona el proceso, la coordinadora de la Fundación Penguin, Jaquelina Alves-Ferreira, dijo: “La gente me envía un correo electrónico y me expresa su interés en tejer unos jerséis para la fundación y yo les envío el patrón, luego me envían los jerséis terminados”. Algunos terminan en la espalda de un pequeño pingüino y otros que no son aptos, van directo a la tienda de recuerditos.