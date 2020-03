En todo el mundo, el brote de coronavirus ha transformado la vida de las sociedades, sobre todo de aquellas que residen en las grandes ciudades donde hay una cantidad enorme de personas. Italia ha sido de los países que más han resentido la llegada del Covid-19, por ejemplo.

Pero la realidad es que la mayoría de los países han tomado medidas urgentes para evitar la propagación, o bien, evitar que sea catastrófico cuando se pase de la fase 1 a la 2 donde se sumen casos confirmados de decenas, a cientos y miles.

Entre esas medidas ha sido cancelar viajes internacionales; cierre de fronteras; eventos masivos como festivales de música, conciertos y/o convenciones; y el cierre de lugares concurridos como zoológicos o acuarios. En Chicago, Illinois, en Estados Unidos, el Shedd Aquarium cerró sus puertas por órdenes de las autoridades.

Podríamos pensar que ya nadie los irá a visitar, pero estaríamos en un error. Resulta que en este acuario, algunos pingüinos salieron a dar un paseo para visitar a los otros animales acuáticos del lugar. En un video publicado en las redes del Shedd, vemos a Wellington, un pingüino saltarrocas norteño, que va a ver a algunos peces del Amazonas como los disk tetra.

“¡¿Pingüinos en el Amazonas?! Algunos pingüinos fueron a dar un paseo para conocer a otros animales en el Shedd. ¡Wellington parece más interesado en los peces del Amazon Rising! Los disk tetra también parecen interesados en este inusual visitante“, escribieron en el post.

El objetivo de estas visitas es mantener activos a los animales del acuario. De acuerdo con el Chicago Tribune (vía CNN), harán este tipo de actividades, probar comida para que puedan, en parte, comportarse de manera más natural dentro del entorno del acuario.

Los usuarios de Twitter reaccionaron bien ante este video, y algunos apuntaron a que Wellington les sacó una sonrisa, algo que hace falta en todos lados. Y tiene un punto. La incertidumbre en torno al coronavirus y su propagación en el mundo, ha provocado estados de pánico en las personas. Y el video de un pingüino sorprendido por otros animales, es lo más bonito que podemos ver ahora.

El Shedd Aquarium permanecerá cerrado hasta el 29 de marzo al igual que otras atracciones en la ciudad. En México también se han tomado algunas medidas como cerrar parques de diversiones como Six Flags, o cancelar eventos musicales, incluso estrenos internacionales.

Hasta el momento (lunes 16 de marzo), en nuestro país hay 53 casos confirmados y más de 150 sospechosos.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020