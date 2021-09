Fifas nivel: Se lleva su Xbox al hospital para jugar en lo que nacía su hijo

Lo de ‘fifas’ es coto, no se calienten… Todos conocemos a alguien que tiene un gran amor/obsesión por los videojuegos (sea Xbox, Play, etc). Algo que constantemente le trae problemas o discusiones porque siempre lo regañan de que todo el día está frente a la televisión/computadora y no atiende otros eventos importantes en la vida real.

Ya sea en la cena de navidad, la reunión familiar, esa fiesta a la que te invitaron con meses de anticipación y más, los gamers constantemente se enfrentan a las críticas por abandonar su vida social. Algo que la mayoría tampoco hace de manera deliberada, pues saben cuando sí y cuando no es necesario dejar el control en paz.

Un hombre llevó su Xbox al hospital en donde su esposa daría a luz

Claro que eso al parecer no aplica para el sujeto del que hablaremos hoy. Se trata de un hombre que fue grabado (no de manera reciente, cabe mencionar) mientras jugaba con su Xbox en un cuarto de hospital y en lo que esperaba el nacimiento de su hija. De hecho su esposa fue quien captó el inusual suceso de su vida.

El videoclip en cuestión –que fue retomado por medios de comunicación en los últimos días– fue compartido por una cuenta de TikTok llamada “Anxiety Couple”, en donde la pareja involucrada suele postear videos de su vida cotidiana y también, otras bromas sobre la adicción que el hombre tiene con los videojuegos.

Y jugó mientras esperaba la llegada de su hijo

Total que en septiembre del año pasado la mujer del perfil de TikTok dio a luz y grabó cómo su esposo estaba jugando con su Xbox en una de las pantallas del hospital y mientras ella esperaba para entrar a labor de parto. “Cariño, ¿por qué trajiste tu Xbox?”, le pregunta la chica a su pareja, quien le contesta que le de chance de jugar una partida más.

“Se va a perder el nacimiento de su hijo por culpa de esa Xbox” dice la mujer en la descripción del video viral que les dejaremos a continuación, en caso de que aún no lo hayan visto:

El video ha abierto un debate entre los que ya califican como demasiada su adicción en los videojuegos (sobre todo en un momento tan importante), y otras mujeres que afirman no tienen problemas si sus esposos hacen algo similar. ¿Ustedes qué opinan al respecto?