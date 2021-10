WTF?! Hombre se pierde en montaña e ignora llamadas de rescate por no reconocer el número

Las personas que han sido víctimas de estafas y fraudes –o simplemente son molestados día y noche por instituciones bancarias– son siempre la que más evitan contestar el teléfono cuando les marcan de un número desconocido. Algo que puede ser contraproducente, pues nunca se sabe cuando esa llamada puede ser de auxilio.

Sin duda esa lección la aprendió a la mala –y de una manera muy extraña– el hombre del que hablaremos hoy. Se trata de un sujeto que se perdió mientras escalaba una montaña y el cual no pudo ser rescatado a tiempo porque nunca se dignó a contestarle el teléfono a los servicios de emergencia. ¿La razón? que le hablaban de un número desconocido.

Un hombre se perdió durante 24 horas en una montaña de EU

No es broma. El pasado 18 de octubre alrededor de las 9 de la mañana, el hombre en cuestión se fue a caminar por un monte en el estado de Colorado, Estados Unidos. El punto es que luego de un largo recorrido este amigo ya no supo cómo regresar a la estancia donde se encontraba hospedado y los encargados reportaron su desaparición.

Total que los encargados y los servicios de emergencia del lugar comenzaron a buscar al hombre por todas partes, tanto en la montaña como por vía telefónica. Los esfuerzos no sirvieron de mucho y al final del día los equipos de búsqueda no tuvieron de otra más que esperar al día siguiente para retomar la misión.

Y al final no pudieron rescatarlo porque él no contestó las llamadas de un número desconocido

Al final eso no fue necesario ya que el sujeto encontró el camino y regresó a su estancia en la mañana siguiente. Los guardias le dijeron que lo habían buscado durante varias horas y que incluso equipos de rescate le marcaron en varias ocasiones para ubicarlo más rápido. Algo que el hombre ignoró por decisión propia.

Tal y como tu jefecita cuando ve un número no registrado en el identificador de llamadas, el hombre dijo que su celular recibió las llamadas y él las vió. Sin embargo, no quiso contestar ninguna de ellas ya que no sabía quien le estaba marcando y prefirió ignorarlas antes de atender una llamada de broma o algo por el estilo. WTF?!

En fin, para el hombre todo quedó como una anécdota graciosa, aunque para todos los que conocieron su historia nos quedó la lección de que siempre es mejor recibir una llamada molesta, pues eso podría salvarte la vida (o evitar que duermas en el frío una noche). ¿No lo creen?