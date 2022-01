Liberan a un tipo tras 20 años en prisión porque su gemelo confesó ser culpable del crimen

Dominic Toretto seguro no estará de acuerdo conmigo, pero este caso deja claro que la familia no siempre es leal. Un sujeto dejó la cárcel luego de casi 20 años, pero no por cumplir su condena o por buen comportamiento, sino porque su hermano gemelo fue quien cometió el delito y sí, tardó años en confesarlo.

La historia del gemelo que dejó a su hermano pagar por su crimen

Vámonos hasta el 2003 para entender bien este caso. En aquel año tuvo lugar un asesinato tras un tiroteo entre pandillas allá en Chicago. Por ese asunto, un hombre identificado como Kevin Dugar fue detenido y posteriormente sentenciado a 54 años en prisión.

Pero 10 años después, dicho sujeto recibió una carta escrita por su hermano gemelo: Karl. En ella le dijo lo que seguramente ya sabía, que fue él quien cometió el crimen por el que lo condenaron a tantos años en la cárcel. “Tengo que sacármelo del pecho antes de que me mate (…) rezaré para que me perdones”.

A pesar de la confesión dejaron preso al gemelo inocente… ¿por qué?

Naturalmente, a partir de ese momento comenzó una nueva lucha legal por su caso. Los abogados de Kevin llevaron ante los tribunales el asunto, pero tardó mucho tiempo para que finalmente dejará la prisión. Fue apenas el pasado martes 25 de enero cuando quedó en “libertad” (sigue leyendo para entender por qué lo ponemos entre comillas).

Y es que aunque el gemelo malvado se presentó ante los tribunales para ratificar su confesión en el 2016, las autoridades dudaron de que fuera verídica, ¿por qué? simple, porque él también se encuentra preso y cumple una condena prácticamente perpetua.

Resulta que Karl no sólo fue el culpable del asesinato que llevó a su gemelo a la prisión en 2003, después de eso se dedicó a seguir cometiendo crímenes. Un robo a mano armada en el 2008 y haber participado en un allanamiento de morada donde un niño de seis años recibió un disparo en la cabeza, lo llevaron también a la cárcel y terminó con una sentencia de 99 años.

Al final se resolvió revocar la condena para el hermano inocente

Por eso último fue que los fiscales consideraron que Karl no tenía nada que perder, y que probablemente sólo buscaba que su hermano gemelo quedara libre. En el 2018, de hecho, un juez consideró que la confesión no era creíble.

Pero en fin, fue finalmente hasta estos días que la Corte de Apelaciones revocó la condena de Kevin Dugar, por lo que quedó en libertad condicional. De acuerdo con información del Chicago Tribune, ahora nomás tiene que quedarse 90 días en un centro residencial de transición para poder ser libre.

No pues con ese gemelo, para qué quieres un enemigo, ¿no?