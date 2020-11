Lamentable: Hombres graban y acosan a vendedor de elotes en Estados Unidos

Las personas de origen hispano son uno de los sectores más discriminados en Estados Unidos. A pesar de que hay una gran concentración de esta población, por ejemplo, en California, aún hay personas que tratan de forma indigna a los migrantes que llegan allá para trabajar. Ese fue el caso de un vendedor de elotes en Long Beach.

Recientemente se hizo viral un video en el que varios sujetos de origen afroamericano acosan a un hombre que se encontraba comercializando sus elotes. Por supuesto, el video ha causado indignación al por mayor, pero varios usuarios en redes han mostrado su solidaridad a la causa de este señor.

Long Beach es una de las ciudades de California en donde más se observan comerciantes hispanos vendiendo todo tipo de productos. Por eso mismo, no falta por ahí algún buen vendedor de elotes que pase por la zona para vender su mercancía a compatriotas y otros comensales.

Sin embargo, algunas personas aún arremeten actos de discriminación racial contra estas personas tal como pasó en los recientes días con un vendedor de elotes. En el breve video que se observa a continuación, se puede apreciar a varios hombres afroamericanos acosando a este comerciante que llevaba sus elotes dentro de una hielera.

An elotero in Long Beach was filmed getting harassed last night as he was on his way home 😡 pic.twitter.com/MxUQPhYLsk

— IG: TheFooCommunity 🇲🇽 (@TheFooCommunity) November 2, 2020